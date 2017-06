Viele Probleme vor der WM 2018

Am Mittwoch dauerte es noch ein Jahr bis zum Eröffnungsspiel der Fussball-WM 2018 in Russland. Die Vorfreude auf den gigantischsten Sportanlass der Welt ist gering. Aber das sollte man nicht überbewerten. Schliesslich dominieren vor Riesenanlässen stets Negativschlagzeilen. So war es auch vor der WM 2010 in Südafrika und vor dem Turnier 2014 in Brasilien.

In Russland ist die Sündenliste besonders lang und schwerwiegend, es geht um Menschenrechte und Politik, Sklavenarbeit und Terror, Hooligans und Rassismus, Korruption und Kostenexplosion.

Das WM-Budget von 10 Milliarden Euro wird deutlich überschritten, man geht von annähernd 30 Milliarden aus. Immer noch weniger als die Winterspiele 2014 in Sotschi, die völlig aus dem Ruder liefen und knapp 50 Milliarden gekostet haben. Aber doppelt so viel wie die – bereits unter skandalösen Umständen organisierte – WM in Brasilien.

Ein Land in der Krise

Es kursieren viele üble Geschichten rund um die Vorbereitungen in Russland. Das Gastgeberland steckt ja weltgesellschaftlich ohnehin in Schwierigkeiten, der Kreml ist in politischer Schräglage, das Land kommt nicht zur Ruhe. Letzte Woche gab es nach heftigen Anti-Korruptions-Protesten in Hunderten von russischen Städten gegen die harte Repression des Regimes von Präsident Wladimir Putin mal wieder eine Verhaftungswelle.

Putin strebt im nächsten Frühling eine vierte Amtszeit an – und die WM ein paar Monate später soll das Riesenreich im strahlenden Scheinwerferlicht präsentieren lassen.

Und vermutlich wird am Ende auch vieles nach den Wünschen Putins klappen. Am Wochenende startet schon mal der Fifa-Konföderationen-Pokal in Russland. Die Stadien in den Spielorten Moskau, St. Petersburg, Kasan und Sotschi sind bereit, auch die Arenen in den anderen WM-Städten (Wolgograd, Saransk, Rostow, Jekaterinburg, Samara, Kaliningrad, Nischni Nowgorod) dürften zum WM-Auftakt fertiggestellt sein. In Moskau wird in zwei Stadien gespielt werden.

Das prächtige Krestowski-Stadion in St. Petersburg steht als Sinnbild für die krassen Fehlplanungen. Baubeginn war vor über zehn Jahren, im Sommer 2009 hätte der 69'000-Plätze-Bau eröffnet werden sollen, zahlreiche Schwierigkeiten sowie massiv gestiegene Baukosten auf knapp eine Milliarde Franken verzögerten die Arbeiten gewaltig. Immerhin: Vor ein paar Wochen wurde das Stadion endlich eingeweiht.

Sparen ist angesagt

Es gibt jede Menge Baustellen. In den Stadien. Und bei der Organisation. Unter dem Einfluss des ­gesunkenen Ölpreises und der schweren Wirtschaftskrise (verbunden mit einer Entwertung des Rubels) sowie Sanktionen des Westens wegen des Ukraine-Konflikts wurden «die Ausgaben op­timiert». Diese Wortwahl wählte der umstrittene Politiker und Fussballchef Witali Mutko, der als mächtiger Strippenzieher fungiert. Viele Hotels wurden nicht gebaut, der Massnahmenkatalog soll eine Ersparnis von gegen 700 Millionen Franken einbringen.

Sorgen bereiten auch die gefürchteten russischen Hooligans, die nach ihren Gewaltorgien an der Euro 2016 weiter aktiv sind. Die Schlägertrupps bereiten sich akribisch auf die WM vor. Und weil Russland ein derart grosses Land ist, dürfte es schwierig und mit exorbitanten Kosten verbunden sein, die Sicherheit zu gewährleisten. Kürzlich gab es einen Bombenanschlag in St. Petersburg, die Angst vor Terrorattacken ist riesig. WM-OK-Chef Alexei Sorokin meinte jedoch zuversichtlich: «Es sind alle Vorkehrungen getroffen worden, um die Sicherheit zu gewährleisten.»

Am schwersten zu schaffen machen den Strategen die regelmässigen Berichte über katastrophale Arbeitsbedingungen der Stadionarbeiter. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) kritisierte gestern in einem 34-Seiten-Bericht erneut die miserablen Zustände. Die Arbeiter auf Stadionbaustellen in sechs russischen Städten beispielsweise seien monatelang nicht bezahlt worden. Zudem arbeiteten sie teilweise bei Temperaturen von bis zu Minus 25 Grad Celsius ohne ausreichende Pausen zum Aufwärmen. Mindestens 17 Tote habe es auf den WM-Baustellen gegeben.

Miese Arbeitsbedingungen

Unter Beschuss geriet auch wieder der Weltverband. HRW warf der Fifa vor, die Arbeitsbedingungen nicht geprüft zu haben. Die Fifa wies die Vorwürfe zurück. Ihre Einschätzungen würden sich – überraschenderweise – nicht mit jenen von Human Rights Watch decken. Der Verband nehme regelmässige Inspektionen durch unabhängige Experten vor.

HRW befragte viele Arbeiter aus Russland, aber auch aus anderen Ländern. Diese sind zum Teil nicht einmal mit Verträgen ab­gesichert. Es gibt immer wieder Streiks. Internationale Medien schrieben, nordkoreanische Bauarbeiter, die am Stadion in St. Petersburg arbeiteten, hätten viele Überstunden leisten müssen und kaum Freitage gehabt. Zudem seien sie gezwungen worden, ihre Löhne an die nordkoreanische Regierung abzuliefern.

Sinnbild für den Fussball

Die meisten interviewten Arbeiter erklärten, sie hätten Angst vor Racheakten ihrer Arbeitgeber, sollten sie über Menschenrechtsverletzungen sprechen. Die Entwicklung in Russland passt ins Bild, welches der Fussball derzeit inmitten von Transferirrsinn, TV-Gelder-Gigantismus und Steuerskandalen abgibt. Noch scheint es den Grossteil der Konsumenten nicht zu stören.

Und in einem Jahr rollt ohnehin fröhlich der WM-Ball – Milliarden Menschen werden weltweit mitfiebern. Anzunehmen ist, dass Russlands Auswahl kaum begeistern wird. Die Nationalmannschaft befindet sich seit Jahren in einer tiefen Krise und kehrte von der WM 2014 sowie der Euro 2016 ­ohne Sieg nach Hause zurück.

Noch bleibt auch auf der Baustelle Nationalteam ein Jahr Zeit. Und der Konfed-Cup (alle Spiele auf SRF 2) bietet immerhin die Gelegenheit, ein bisschen Fussballeuphorie in der Heimat zu entfachen. (Berner Zeitung)