Wenn der Traum von der Fussballprofikarriere platzt

Jahr für Jahr enden in der Schweiz Hunderte von Karrieren, bevor sie begonnen haben. Im Mai und im Juni wird in den Nachwuchsabteilungen der Profiklubs selektioniert. Wer schafft es auf die nächsthöhere Stufe, beispielsweise von der U-16 in die U-18? Wer muss den Verein verlassen?

Es sind Fragen, die sich mit einem simplen Ja oder Nein beantworten lassen, die aber weitreichende Konsequenzen haben können. Manche Fuss­baller landen nicht nur auf dem harten Boden der Realität, sie müssen sich auch eine neue Klasse und Schule suchen, ein neues Umfeld.

Vorwurfsvolle Eltern

Christian Franke, der bei YB kürzlich vom Leiter Préforma­tion zum Nachwuchschef aufgestiegen ist, erlebt die Entscheidungsfindung seit Jahren aus nächster Nähe mit. Er spricht von einer intensiven Zeit mit schwierigen Gesprächen, bei denen auch mal Tränen fliessen. Bei den Nachwuchsfussballern, aber auch bei ihm selbst, wie er sagt. «Man begleitet einen Spieler über Jahre. Und dann muss man mit ansehen, wie sein Traum platzt.»

Manche Talente, erzählt Franke, vermögen sich gut einzuschätzen. Sie sind vorbereitet auf schlechte Neuigkeiten. «Andere hingegen fallen aus allen Wolken.» Franke musste sich auch schon Vorwürfe von Eltern gefallen lassen. Zuweilen leben die Erwachsenen den Traum vom Profifussball intensiver als das Kind selbst. «In solchen Momenten hat man als Trainer alles falsch gemacht. Egal, was man sagt, wie man es vermittelt. Man ist der Sündenbock », sagt Damiano Bottazzo. Anfang Juni hat der Coach mit der U-16 des FC Thun den Schweizer Cup gewonnen. In den Wochen zuvor musste er 10 seiner 25 Akteure mitteilen, dass sie künftig nicht mehr gebraucht werden. Der Cuptriumph war zugleich ihr Höhe- und Tiefpunkt.

Feinfühlige Talente

Sowohl bei YB wie auch in Thun ist der Selektionsprozess über die Jahre angepasst und verfeinert worden. Nach der Vorrunde wird mit jedem Spieler ein Gespräch geführt, erste Tendenzen werden vermittelt, Punkte, die es zu verbessern gilt, aufgezeigt. Jede Partie des Spielers wird ausgewertet und benotet. «Der Trainer hat zudem die Aufgabe, regelmässig mit seinen Schützlingen zu sprechen, sie auf den Entscheid vorzubereiten», sagt Thuns Nachwuchschef Jürg Frey. Die wenigsten Jungfussballer seien denn auch überrascht vom Entscheid, meint Frey. «Die meisten spüren es.» Aber die Hoffnung stirbt halt immer zuletzt. Bottazzo, der Trainer, sagt: «Lieber enttäusche ich den Spieler einmal als ein Jahr lang jedes Wochenende aufs Neue. Weil er nicht zum Einsatz kommt.»

YB teilt den Spielern den Entscheid in Einzelgesprächen mit, der FC Thun hat sich in den letzten Jahren für eine andere Vorgehensweise entschieden. Weil die Verantwortlichen die Erfahrung gemacht haben, dass grosse Unruhe in den Teams entstehen kann, wenn über Tage ein Akteur nach dem anderen Bescheid erhält. Die Oberländer teilen die Mannschaft deshalb in Gruppen auf und informieren während des Trainings auf dem Platz. Bis zur U-16 werden die Eltern zudem vorgängig in Kenntnis gesetzt. Damit sie ihr Kind allenfalls vom Training abholen kommen. Oder ihm zumindest in den Stunden danach nahe sind. Erst später werden die Eltern und die Kinder zum Gespräch eingeladen, in dem anhand eines Beurteilungsbogens die Selektion detailliert begründet wird.

«Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht», sagt Jürg Frey. Christian Franke findet, beide Vorgehensweisen hätten Vor- und Nachteile. Das Wichtigste sei, sagt der YB-Nachwuchschef, dass der Entscheid nachvollziehbar gemacht werde. Aus dem Eishockey ist Franke ein Fall bekannt, in dem die Selektionen per E-Mail mitgeteilt wurden. YB und Thun informieren zudem sogleich den Stammklub des Juniors. Je höher die Stufe, desto ­weniger sinnvoll ist oftmals eine Rückkehr zu den Wurzeln.

Nachsicht bei Härtefällen

Das sportliche Aus kann für die Nachwuchsfussballer weit­reichende Folgen haben. Marcel Etienne, der bei der kaufmännischen Berufsfachschule BWD für die Förderung von begabten Sportlern und Musikern zuständig ist, spricht von einer sehr emotionalen Angelegenheit. Die BWD bietet Spezialklassen mit einer von drei auf vier Jahre verlängerten Berufsausbildung an. Befinden sich die Nachwuchssportler vor dem letzten Lehrjahr, dürfen sie so oder so in der Klasse verbleiben. Ansonsten aber müssen sie die Klasse verlassen, zuweilen ist gar ein Schulwechsel nötig.

Mit den Lehrbetrieben schliesst die BWD eine Vereinbarung ab, die vorsieht, dass die Sportler auf alle Fälle die Lehre abschliessen dürfen. Bei Härtefällen, etwa, wenn der Nachwuchsfussballer noch das letzte Schuljahr zu absolvieren hat, behalten sich sowohl YB wie Thun vor, einen Spieler auch mal ein Jahr länger im Klub zu behalten, damit er im gleichen Umfeld verbleiben kann. «Das Team kann für die Spieler wie eine Familie sein, die Klasse ebenso», sagt Bottazzo, der beim FC Thun auch verantwortlich für den Bereich Schule/Lehre/Beruf ist. «Unser Ziel muss sein, dass die Junioren nicht ­beides auf einmal verlieren.»

Rauswurf als Chance

Marcel Etienne von der BWD ­attestiert den Berner Super-League-Vereinen einen sehr professionellen Umgang mit den ­Talenten. All dem zum Trotz: Die Nichtselektion ist für die Nachwuchsfussballer meist ein harter Schlag. Manche hören gar auf, wollen mit dem Sport nichts mehr zu tun haben.

In seltenen Fällen beginnen Karrieren mit dem vermeintlichen Ende. Renato Steffen, der es über Thun, Bern und Basel ins Nationalteam gebracht hat, und Christian Fassnacht, der soeben von Thun zu YB gewechselt ist, waren einst bei Aarau und Zürich aussortiert worden. (Berner Zeitung)