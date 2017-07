«Wir sind kein Selbstbedienungsladen»

Duell um Nummer 1

Am Freitagabend kam es in Spiez zum Wiedersehen mit dem früheren Thuner Trainer Murat Yakin, der seit dem Winter den Challenge-League-Klub Schaffhausen coacht. Nach der frühen Führung durch Innenverteidiger Nicolas Bürgy gerieten die Oberländer bis zur 58. Minute in Rückstand, trotz vorzüglichen Gelegenheiten blieb es beim 1:2.



Die Oberländer traten fast in Bestbesetzung an, Fragezeichen gibt es im Abwehrzen­trum und auf der Goalieposition. Gegen Schaffhausen bekam Guillaume Faivre den Vorzug vor Francesco Ruberto. Trainer Marc Schneider kündete aber an, sich erst kurz vor dem Saisonstart festlegen zu wollen. Am Samstag bestreitet der FC Thun bereits den nächsten Test, in Heimberg trifft er auf Winterthur (17 Uhr). dwu