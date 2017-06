YB: Kevin Mbabu verlängert Vertrag

Die Young Boys haben einen weiteren wichtigen personellen Entscheid für die Zukunft gefällt: Mit Kevin Mbabu ist ein neuer Vertrag über drei Jahre abgeschlossen worden. Mbabu gehört zu den Aufsteigern der vergangenen Saison, heisst es in einer Mitteilung der Berner Young Boys.

Der Aussenverteidiger aus Genf wurde im August 2016 leihweise von Newcastle übernommen und in der Spielzeit 2016/17 21 Mal eingesetzt. In der Super League erzielte er ein Tor und konnte sich drei Assists gutschreiben lassen.

Dem BSC Young Boys ist es gelungen den 22-Jährigen fix bis Sommer 2020 unter Vertrag zu nehmen Mabu hatte mit 18 Jahren bei Servette Genf in der Super League debütiert. Danach war er zu Newcastle United in die Premier League gewechselt, kam dort aber nur auf drei Einsätze. «Wir sind sehr froh, dass Kevin Mbabu bei YB bleibt. Er gehört der Generation hungriger und entwicklungsfähiger Spieler an, auf die wir setzen wollen», sagt YB-Sportchef Christoph Spycher zur Vertragsverlängerung.

(tag)