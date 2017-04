YB: Sehr teuer bezahlter Punkt

Nichts Neues in Basel. So lautet das YB-Fazit seit einigen Jahren nach jeder Dienstreise in den St.-Jakob-Park. Die Young Boys spielen beim Branchenprimus oft gut, sind meistens das bessere Team, erhalten aber regelmässig Gegentore nach Standardsituationen, verlieren fast immer – und hadern stets mit Fehlentscheidungen der Spielleiter.

Wenig Neues in Basel. Das muss YB nach dem sonntäglichen Trip zum FCB konstatieren. Die Gäste spielten gut, waren das stärkere Team, wurden vom Schiedsrichter benachteiligt, kassierten einen Treffer nach einem Eckball – aber sie verloren nicht. Dennoch passt die Aussage von Trainer Adi Hütter perfekt zur Analyse des 1:1 aus Berner Sicht: «Das ist ein sehr teuer bezahlter Punktgewinn.»

Hoarau sofort operiert

Im Gipfeltreffen zwischen Baslern und Bernern fehlte es angesichts des 17-Punkte-Polsters des Leaders zwar an Brisanz, nicht aber an knackigen Zweikämpfen, Emotionen, Spannung. Und ausgerechnet in dieser sportlich relativ belanglosen Begegnung verletzte sich der wichtigste YB-Akteur gravierend. Guillaume Hoarau zog sich kurz vor der Pause bei einem Duell an der Mittellinie mit Marek Suchy eine schwere Hüftverletzung zu.

Der Torjäger schrie vor Schmerzen, musste mit der Bahre vom Feld getragen werden, wurde in der Kabine untersucht und zur Operation ins Spital nach Basel gefahren. Dort wurde das linke Hüftgelenk unter Narkose wieder eingerenkt. Hoarau fällt mindestens bis Saisonende aus, möglicherweise deutlich länger. In dieser Woche folgen weitere Abklärungen. Für die Young Boys kam die Verletzung des Franzosen einem Schock gleich. «Es war für uns schwierig, als wir in die Kabine kamen und sahen, wie es um Gui steht», sagt Captain Steve von Bergen.

Im letzten Saisonviertel wird Hoarau für YB bestimmt nicht mehr auf Torjagd gehen können. Seine Verletzung war die schlimmste Nachricht einer ganzen Reihe medizinischer und kartentechnischer Rückschläge in Basel.

Auch Sven Joss und Yoric Ravet mussten angeschlagen ausgewechselt werden, Alain Rochat bestritt die letzten Minuten humpelnd, zudem fehlt Michael Frey nach seiner (ungerechtfertigten) Verwarnung am Ostermontag gegen GC gesperrt. Wie auch Roger Assalé, der möglicherweise gleich mehrere Wochen aus dem Verkehr gezogen wird.

Auch Xhaka müsste Rot sehen

Der junge ivorische Stürmer erhielt in Basel einiges auf die Socken, verlor nach einem weiteren Foul gegen ihn in der 74. Minute die Nerven – und griff Gegenspieler Blas Riveros ins Gesicht. Die Unbeherrschtheit wurde zu Recht mit der Roten Karte bestraft. Nun entglitt Assalé endgültig die Kontrolle über sich, er beschwerte sich und verliess den Rasen erst nach längerer Zeit, nachdem er sogar noch einmal zurückgelaufen war und sich erneut mit Basler Spielern angelegt hatte.

Steve von Bergen musste seinen aufgebrachten Teamkollegen mehrmals dezidiert zum Abmarsch drängen, an der Seitenlinie ärgerte sich auch Adi Hütter sehr über den Auftritt seines Stürmers. «Es kann nicht sein, dass Assalé so lange benötigt, um endlich in die Kabine zu gehen», sagt der Trainer.

Besonders bitter aus YB-Sicht war die Tatsache, dass wenige Sekunden vor Assalés Platzverweis Basels Vorkämpfer Taulant Xhaka mit einer zweiten Verwarnung des Feldes hätte verwiesen werden müssen. Er war gegen von Bergen zu spät gekommen und rüde in den Verteidiger gerutscht.

«Ich zeigte dem Schiedsrichter das Loch im Socken», sagt von Bergen, «aber es interessierte ihn nicht.» Xhaka durfte trotz mal wieder einigen harten Chargen durchspielen, zudem wurde Alexander Fransson nach einer wüsten Attacke gegen Rochats Knie nicht mal mit einer Verwarnung sanktioniert. «Es ist frustrierend, passieren immer wieder in Basel solche Sachen», sagt von Bergen. «Aber das ist alles unwichtig im Vergleich zu Hoaraus Verletzung.»

Es ist für Guillaume Hoarau ein sehr schwacher Trost, dürfte er selbst trotz zweiter längerer Verletzungspause mit 18 Treffern Torschützenkönig werden. Sein Vorsprung auf Sions Chadrac Akolo und den früheren YB-Junioren Ezgjan Alioski, der gestern bei Luganos 4:2-Sieg gegen Sion einen Hattrick innerhalb von acht Minuten erzielte, beträgt fünf Treffer. (Berner Zeitung)