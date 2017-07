YB setzt unter Spycher den sinnvollen Plan konsequent um

Christoph Spycher ist nicht einmal zehn Monate im Amt. Der YB-Sportchef hat die gewaltigen Hoffnungen vollumfänglich erfüllt. Er hat den angekündigten Weg, günstiger, jünger, hungriger zu werden, konsequent umgesetzt. Die Kaderplanung wirkt durchdacht, es herrscht Ruhe im Betrieb, der ausgeprägte Teamplayer Spycher reisst die Belegschaft im Stade de Suisse mit.

Der klare, sinnvolle Plan der Young Boys wirkt sich auf das Budget aus. Man kann davon ausgehen, dass die Lohnsumme des Teams im Vergleich zum Juli 2016 rund ein Viertel tiefer ist. Das liegt an den Abgängen der teilweise hoch bezahlten Akteure aus der Mittelschicht wie Milan Vilotic, Scott Sutter, Jan Lecjaks, Milan Gajic und Alain Rochat. Aber auch daran, dass YB talentierte, hoffnungsvolle Fussballer verpflichtete – die bei entsprechender Förderung und Entwicklung irgendwann teuer verkauft werden können.

In diese Kategorie passen Torhüter David von Ballmoos, die Verteidiger Marco Bürki und Jordan Lotomba, Aufbauer Djibril Sow und Offensivkraft Christian Fassnacht. Aber auch Roger Assalé, Kevin Mbabu und Kasim Nuhu, die Spycher im Sommer – nach teilweise komplizierten Verhandlungen – fix verpflichten konnte.

Natürlich verliessen auch aufstrebende, junge Spieler das Team. Michael Frey war mit seiner Rolle als Ergänzungsspieler nicht zufrieden gewesen, er sorgte im Frühling für Unruhe, weil er mehr Einsatzzeit verlangte. Und Yvon Mvogo, ­Denis Zakaria sowie Yuya Kubo, die ins Ausland transferiert wurden, brachten ­zusammen mit Florent Hadergjonaj, der im August verkauft worden war, über 20 Millionen Franken Ablösesumme ein. YB streicht nicht die Gesamtsumme dieser Deals ein, daran partizipieren frühere Vereine, Berater und die Fussballer. In der Jahresrechnung aber steht erstmals seit 2010 nicht ein hoher Millionenverlust. Das ist im Sinn der Besitzer, die genug davon haben, die Defizite zu decken.

Unter Christoph Spycher ist es YB gelungen, kostenbewusster zu wirtschaften. Und dennoch konkurrenzfähig zu bleiben. Das Team wirkt nicht schwächer, im Gegenteil, im Vergleich fällt kaum ein neuer Akteur ab. Von Ballmoos benötigt gewiss Zeit dafür, das Niveau Mvogos zu ­erreichen, Lotombas Potenzial ist höher als jenes von Lecjaks, Bürki ist über zehn Jahre jünger als Rochat und besitzt Entwicklungsmöglichkeiten wie Christian Fassnacht, der mit seiner Vielseitigkeit die Optionen in der Offensive verbessert.

Sow wiederum passt perfekt ins zentrale Mittelfeld, weil ein Spielertyp wie er – ­offensivstark, spielfreudig, technisch brillant – gefehlt hat. Selbstverständlich ist Zakarias Abgang ein Verlust, aber Sékou Sanogo und Leonardo Bertone sind auch zweikampfstark, zudem setzt YB auf den begabten Michel Aebischer. Und im Sturm schliesslich wäre Jean-Pierre Nsamé mehr als ein würdiger Frey-Ersatz.

Der Weg, den YB einschlägt, ist der einzig richtige in der Ausbildungsliga Super League. Auch Basel will ja das Team verjüngen. Und es ist ein gutes Zeichen, entschied sich Lotomba für die Young Boys – und unter anderem gegen den FCB. ­Möglicherweise schafft es der Berner Sportklub schneller als erwartet, verloren gegangenes Vertrauen beim in den letzten Jahren oft bitter enttäuschten Publikum zurückzugewinnen.

Der spektakuläre Saisonstart mit dem Heimspiel gegen Basel sowie der Champions-League-Qualifikation bietet sogar die Gelegenheit, Euphorie zu entfachen. Zumal für einmal keine ­Verletzten zu beklagen sind. Allerdings weiss kaum ein Verein besser als YB, wie schnell es bis zur ersten tiefen Krise und zu einer Verletztenserie gehen kann.

