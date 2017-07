YB verpflichtet Sturmjuwel Nsamé

Es war längst kein Geheimnis mehr, dass Servettes Topskorer Jean-Pierre Nsamé bei seinem Stammklub in der Challenge League nicht mehr glücklich ist. Auch bekannt war, dass der 24-Jährige Kameruner am liebsten zu den Young Boys wechseln möchte. Dies hatte er bereits Ende Mai in einem Interview mit der «Aargauer Zeitung» festgehalten. YB kommentierte die Wechselgerüchte bislang sehr zurückhaltend, doch war nach dem Abgang von Michael Frey klar, dass Sportchef Christoph Spycher den Transfermarkt nach einem neuen Stürmer sondiert.

Seit Mittwochabend ist es fix: Der Sportchef war tatsächlich bei Nsamé erfolgreich. Der Challenge-League-Torschützenkönig (23 Toren und 5 Assists aus 31 Spielen) soll künftig bei den Bernern für Torgefahr sorgen. Nsamé hat einen Vertrag über drei Jahre mit Option auf eine weitere Saison unterschrieben, wie die Young Boys in ihrer Medienmitteilung schreiben.

Wie üblich schweigt sich YB die Höhe der Ablösesumme aus. Gemäss «Tribune de Genève» vom Mittwoch soll YB ihre Offerte jüngst auf 900’000 Franken erhöht haben. Hinzu käme eine Beteiligung an einem allfälligen Weiterverkauf. Zudem würden Boni herausspringen, falls Nsamé den Torschützentitel in der Super League gewinnt oder in die kamerunische Nationalmannschaft einberufen wird.

Lücke geschlossen

Mit dem Nsamé-Transfer hat YB auch die letzte Lücke im Kader geschlossen und hat nun neben Guillaume Hoarau, Roger Assalé und Alexander Gerndt wieder vier nominelle Stürmer.

Nsamé hatte mit starken Leistungen das Interesse vieler Klubs geweckt, sogar Basel buhlte um den 22-fachen Saisontorschützen. Vor diesem Hintergrund ist es für YB ein ordentlicher Coup, konnten sie ihren Wunschkandidaten nach Bern holen. Auch der Protagonist selbst dürfte froh darüber sein, so hatte er bei Servette seinen Abgang forciert, zuletzt weigerte er sich gar, mit der Mannschaft zu trainieren.

Vor seinem Engagement bei Servette hatte Nsamé in Frankreich gespielt, bei Amiens und Angers, wo er Teamkollege des YB-Spielers Yoric Ravet war. Nsamé wird bei YB die Nummer 18 tragen. (mib/pd)