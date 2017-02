YB zelebriert Kunst auf Seife

Schnee auf Kunstrasen. Das ist ungefähr so, wie wenn eine Plastikplache mit einem grossen Kanister flüssiger Seife übergossen wird. Glitschig, unberechenbar, äusserst diffizil, den Stand zu bewahren und den Ball zu behandeln. Oder wie es der YB-Österreicher Thorsten Schick, einer der auffälligsten Berner Protagonisten zum Auftakt der Rückrunde gegen Sion, erklärte: «Mit Schnee geht alles noch schneller als sonst schon auf dem Kunstrasen. Der glitschige Untergrund erschwert die Ballkontrolle zusätzlich.»

Umso erstaunlicher, wie standfest sich die Fussballer im Spitzenkampf im Stade de Suisse präsentierten. Kaum ein Ball flutschte den Akteuren über den Rist, die Partie zweier Teams, welche beide gern und schnell nach Ballbesitz umschalten, war temporeich, zuweilen gar hochklassig.

Ausgerechnet Sions Offensivkraft Chadrac Akolo von der Demokratischen Republik Kongo kam mit den winterlichen Bedingungen zunächst am besten zurecht. Nach etwas mehr als einer Minute gab er einen Warnschuss in Richtung YB-Gehäuse ab, wenig später narrte er die halbe Berner Abwehr mit einem Tempodribbling, sorgte für viel Gefahr.

Es war der Auftakt zur Sturm-und-Drang-Phase der Walliser, die indes nach etwa 20 Minuten abebbte. 61:39 Prozent lautete das Ballbesitzverhältnis zu diesem Zeitpunkt für die Gäste. Kein Grund für YB, in Panik zu verfallen.

Zakarias Energieanfall

Schon gar nicht für Mittelfeldspieler Denis Zakaria, der in der vergangenen Woche zum besten Youngster der Liga ausgezeichnet worden war. Weshalb ihm diese grosse Ehre zuteil wurde, manifestierte sich nach 33 Minuten. In seiner unnachahmlichen Art eroberte er in der eigenen Platzhälfte mit seinen langen Beinen einen Ball. Mit riesigen Schritten, fast wie Sprintstar Usain Bolt – nur ein bisschen weniger schnell – überquerte er den halben Platz, ehe ihn ein Walliser mit einem Foul stoppte.

Den anschliessenden Freistoss zwirbelte Yoric ­Ravet mit derart viel Gefühl und Effet über die Mauer, dass die komplette Sion-Verteidigung im Schilf stand. Verteidiger Alain Rochat stand am hinteren Pfosten blank und verwertete die tolle Vorlage Ravets im Stil eines Knipsers zum 1:0. «Manchmal braucht es halt eine Standardsituation, um richtig ins Spiel zu kommen», sagte YB-Coach Adi Hütter.

Und die Berner liessen nicht locker. Nur ein paar Minuten später entwischte Thorsten Schick den Gästen; er bediente Goalgetter Guillaume Hoarau. Der Franzose zeigte seine Klasse, düpierte Sions Pa Madou mit einem feinen Trick, traf zum 2:0. «Es war die Phase, in der wir endlich richtig Zugriff auf den Gegner hatten», meinte Hütter sichtlich zufrieden.

Was den Trainer ebenfalls glücklich stimmte, war die Art und Weise, wie seine Equipe nach der Pause auftrat. Nach einem weiten Auswurf von Goalie Yvon Mvogo, der in seinen Aktionen viel Ruhe ausstrahlte, lancierte der überragende Ravet den Kollegen Schick mit einem Traumpass in den Lauf. Schick umkurvte Sion-Keeper Anton Mitryushkin und schob zur 3:0-Vorentscheidung ein.

Starke Serie geht weiter

Die einzigen zwei Makel an der ansonsten soliden 2. Halbzeit der Berner: Einigen Konterangriffen fehlte die letzte Konsequenz, ansonsten hätte YB sogar noch mehr Treffer erzielen können. Und eine Unachtsamkeit nach 66 Minuten führte zu einem Tor von Sions Akolo. Noch einmal rochen die Gäste Lunte, ihre Bemühungen blieben für YB indes ohne Konsequenzen.

Und so rutschten die Berner auf rutschigem Geläuf im Spitzenspiel nicht aus, sondern bauten ihre starke Serie aus. Seit 13 Runden sind die Young Boys ungeschlagen. Besser noch: Weil auch Luzern beim 4:4 in Lausanne Federn liess, bauten sie ihren Vorsprung auf Rang 3 schon auf 8 Punkte aus. Ihre Spielkunst auf dem seifigen Rasen wurde an diesem Wintertag also doppelt belohnt. (Berner Zeitung)