YB-«Marderfänger» geht auf Titeljagd

«Ja, richtig erkannt: 21 Spiele sind definitiv nicht viel.» Auch Loris Benito hat sich die zwei ­ersten Jahre in Bern anders vorgestellt. Im Sommer 2015 war der frühere FCZ-Akteur nach einem Jahr bei Benfica Lissabon (nur 6 Einsätze) zu YB gekommen.

Der Aargauer wollte in Bern neuen Schwung holen. Doch zuerst bremsten ihn Fersenprobleme, danach ein Kreuzbandriss, und drei Wochen nach dem Comeback erlitt er im Dezember 2016 noch einen Mittelfussbruch. Erst im Mai konnte er wieder voll mittun. «Damals habe ich erstmals wieder richtig gespürt, dass es aufwärtsging.»

Jetzt sei er absolut beschwerdefrei, versichert Benito. «Das Vertrauen in meinen Körper ist zurück. Angst vor erneuten Verletzungen habe ich nicht, darf ich auch nicht haben, sonst kann ich mein altes Leistungsniveau gar nicht mehr erreichen.» In der dritten Saison will der mittlerweile 25-Jährige, der einen Vierjahresvertrag unterschrieb, endlich die angedachte Teamstütze werden.

«Angst vor erneuten Verletzungen habe ich nicht, darf ich auch nicht haben, sonst kann ich mein altes Leistungsniveau gar nicht mehr erreichen.»Loris Benito

«Primär will ich möglichst viele Spiele bestreiten und natürlich gewinnen.» Mehr lässt sich der linke Aussenverteidiger, der aber auch liebend gern in der Innenverteidigung spielt, nicht entlocken. Schon gar keine Kampfansage an den FC Basel. «Das wäre vermessen, Basel war und ist erneut der Favorit.»

Missgeschick in den Ferien

Mehrmals betont Benito, dass er sich auf den Saisonstart freue. In der Vorbereitung verlief alles ohne Malheur. Das war zuvor in den Ferien anders gewesen. Erst besuchte er den früheren YB-Kumpel Scott Sutter bei dessen neuem Klub Orlando in den USA. Anschliessend weilte er mit der Freundin in Spanien.

Den Schluss bildete die Einladung zur Hochzeit von Silvan Widmer. «Mein Koffer mit allen Kleidern fand den Weg von Spanien nach Italien aber leider nicht. Dafür tauchte er plötzlich fünf Tage später in der Schweiz auf», erzählt Benito lachend. Wenn der fehlende Anzug beim Fest des Udinese-Verteidigers indes sein einziges Missgeschick in der neuen Saison bleibt, kann der Aargauer gut damit leben.

«Primär will ich möglichst viele Spiele bestreiten und natürlich gewinnen.»Loris Benito

Auf Youtube hat sich Benito bisher vor allem einen Namen als «Marderfänger» gemacht, als er 2013 während einer Partie in Thun das verirrte Tier auf dem Platz einfing und eine Bisswunde davontrug. Er hätte nichts dagegen, wenn das mehrere Millionen Mal angeklickte Video endlich vom Topplatz verdrängt würde. «Am liebsten mit einem Best-of von meinen Aktionen aus der Saison 2017/2018», sagt Benito.

Auch Sulejmani hat viel vor

Zusammen mit ihm war vor zwei Jahren der ebenfalls von Benfica gekommene Miralem Sulejmani als Königstransfer bezeichnet worden. Der Serbe deutete bei YB seine Klasse noch zu selten an. «Während einer Saison schwanken meine Leistungen zu stark», hält der schnelle Flügelspieler selbstkritisch fest.

Wie Benito will deshalb auch der 28-Jährige endlich sein ganzes Potenzial zeigen. «Ich hatte eine gute Vorbereitung, bin hungrig, fühle mich mental stark und habe grosse Ambitionen», sagt Sulejmani. Erfüllen sich seine Vorstellungen, kann er sich durchaus vorstellen, seinen im Sommer 2018 aus­laufenden Dreijahresvertrag in Bern zu verlängern. (Berner Zeitung)