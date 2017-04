YB-Noten: Drei Spieler überragend

Yvon Mvogo: Note 4

Im ersten Spiel nach Bekannt­gabe seines Transfers zu Leipzig erstaunlich wenig geprüft. Zwei gute Interventionen, zwei kleine Unsicherheiten. Beim Gegentor hätte er nach dem Eckball vielleicht rauskommen können.

Kevin Mbabu: Note 4,5

Es war ein typisches Spiel des Rechtsverteidigers. Offensiv frech, frisch, dynamisch, aggressiv, in der Defensive mit einigen Patzern und Stellungsfehlern.

Steve von Bergen: Note 5,5

Endlich mal wieder eine richtig starke Darbietung des Routiniers. Stand immer gut, gewann viele Zweikämpfe, organisierte die Defensive vorzüglich.

Alain Rochat: Note 5

Auch Rochat gefiel in der Innenverteidigung gegen allerdings über weite Strecken wenig überzeugende Basler. Rochat stellte zudem seine Fähigkeiten bei der Spieleröffnung unter Beweis.

Sven Joss: Note 4

Solid, aber zurückhaltend, fiel physisch teilweise ab.

Miralem Sulejmani: Note 5,5

Der Serbe ist wieder in Form. Mit unwiderstehlichem Zug zum Tor, dribbelstark, ideenreich, mischte die FCB-Abwehr immer wieder auf. Und kämpfte defensiv für seine Verhältnisse herausragend.

Leonardo Bertone: Note 4

Unauffällige Leistung, arbeitete viel, stand jedoch klar im Schatten von Nebenmann Zakaria.

Denis Zakaria: Note 5,5

Trainierte nach längerer Verletzungspause letzte Woche nur viermal mit dem Team. Und zeigte eine fantastische Vorstellung. Dominant, kaum vom Ball zu trennen, spielfreudig, rettete mehrmals brenzlige Situationen stark.

Yoric Ravet: Note 4,5

Nicht so brillant wie Sulejmani am anderen Flügel. Aber fleissig, schoss das YB-Tor, baute danach ab. Litt am Ende wie einige Teamkollegen körperlich, musste deshalb auch ausgewechselt werden.

Roger Assalé: Note 2,5

In der ersten Halbzeit mit vielen gelungenen Szenen wie der Flanke vor dem 0:1. Nach der Verletzung Hoaraus weniger auffällig. Zerstörte seine gute Leistung mit dem Platzverweis, als er Gegenspieler Blas Riveros in das Gesicht griff – und danach lange nicht das Feld verlassen wollte.

Guillaume Hoarau: Note 5

Mit gutem Spielverständnis, war an mehreren Berner Chancen beteiligt, bereitete das YB-Tor vor. Sein verletzungsbedingtes Ausscheiden schwächte YB sehr.

Michael Frey: Note 4,5

42. Minute für Hoarau. Mit enormem Einsatz, setzte seinen Körper ein, lief viel. Zu grossen Chancen kam der Stürmer nicht.

Jan Lecjaks: Note 4

54. Minute für den angeschlagenen Joss. Robuster als sein Vorgänger, ohne zu glänzen.

Thorsten Schick: ohne Note

84. Minute für Ravet.

Noten: 6 = herausragend; 5 = gut; 4 = solid; 3 = ungenügend; 2 = schlecht; 1 = sehr schlecht (fdr)