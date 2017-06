Zakarias letzter Auftritt vor dem nächsten Sprung

In der Schlussphase berief Denis Zakaria seine Mitspieler noch einmal nach hinten und dirigierte das Abwehrdispositiv. Wenige ­Sekunden später pfiff der Schiedsrichter in der Tissot-Arena ab. «Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel», sagte Zakaria nach dem 1:0-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina zum Auftakt der Qualifikation für die U-21-EM 2019.

Die Schweizer Auswahl hatte die Partie mehrheitlich dominiert, allerdings das entscheidende zweite Tor verpasst. Dadurch ­hatte sie noch zwei, drei heikle Momente zu überstehen. «Wir waren nach der langen Saison ­etwas müde», gestand Zakaria.

Der 20-jährige Genfer war mit dem 8. Länderspiel für die U-21 der Routinier auf dem Feld. Er trug nach der Auswechslung des Luzerner Torschützen Nicolas Haas am Ende auch die Captainbinde. Zakaria liess in der brütenden Hitze seine Klasse einige Male aufblitzen, als er nach der Balleroberung sofort umschalte. Bei seinem ersten von zwei Vorstössen in den gegnerischen Strafraum rutschte er aber im dümmsten Moment aus. Und beim zweiten Mal wurde ihm der Ball weggeschnappt.

Ansonsten gewann der defensive Mittelfeldspieler indes die Mehrzahl der Zweikämpfe. Er scheute sich auch nicht davor, mal rustikal einzugreifen, wenn es die Situation erforderte. Dass er dabei die Gelbe Karte kassierte, war ihm egal, schliesslich hatte er mit dem ­taktischen Foul einen Angriff der Bosnier entscheidend unterbunden.

«Das war mein letztes Spiel als YB-Spieler, jetzt freue ich mich auf Gladbach», sagte Zakaria nach der Partie in Biel. Aber vorerst geniesst der Romand die ­Ferien. «Zuerst verbringe ich ein paar Tage zu Hause in Genf bei meiner Familie. Danach weiss ich noch nicht, wohin ich gehen werde.»

Was er aber sicher weiss, ist, «dass am 8. Juli in Gladbach das Training beginnt. Das wird eine neue Welt für mich.» Anders als in Bern wird er in Deutschland nicht mehr bei einer Gastfamilie untergebracht. «Ich werde allein wohnen, das wird ebenfalls eine grosse Umstellung.»

Immer noch wie ein Traum

Der Transfer in die Bundesliga sei immer noch irgendwie ein Traum, meinte Zakaria. Sein Aufstieg verlief kometenhaft. Vor zwei Jahren hatte Zakaria noch in der U-21-Equipe von Servette gespielt, bevor ihn YB für 200'000 Franken nach Bern holte. Mittlerweile ist das gross gewachsene Talent auch A-Nationalspieler (3 Länderspiele). Sein Marktwert ist rund 60-mal höher als noch im Sommer 2015.

Für rund 12 Millionen Franken wurde er zu Mönchengladbach transferiert. «Das ist eine grosse Zahl.» Aber den Kopf zerbricht sich der Jüngling deswegen nicht. U-21-Coach Heinz Moser attestiert Zakaria neben der fussballerischen Klasse auch eine Bodenständigkeit.

Zakaria unterstreicht dies zum Schluss mit der Aussage: «Ich hoffe nicht, dass dies mein letztes Länderspiel für die U-21 war, ich komme immer gerne zu diesem Team.» Doch als Bundesligaspieler dürfte er in nicht allzu ferner Zukunft vor ­allem für das A-Nationalteam ­auflaufen. (Berner Zeitung)