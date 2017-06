Andy Schmid: Sportstar mit Bodenhaftung

«Es war märchenhaft, was uns ­gelungen ist», beschreibt Andy Schmid den Gewinn des zweiten deutschen Meistertitels in Folge mit den Rhein-Neckar Löwen. Auch Experten hatten eher mit Konkurrent Flensburg-Handewitt als Meister gerechnet. Als am 28. Mai die Auswärtspartie in Norddeutschland anstand, spielte einmal mehr der Captain der Löwen eine entscheidende Rolle.

Mit einem präzisen Wurf stellte Schmid kurz vor Schluss den 23:21-Sieg sicher. Es war der entscheidende Erfolg auf dem Weg zum Triumph. Drei Tage später stand er definitiv fest. «Und dann wurde zehn Tage lang praktisch immer irgendwie gefeiert», sagt Schmid. Zuletzt am Samstag bei der Übergabe der Meisterschale in der SAP-Arena und am Sonntag in der Mannheimer Innenstadt.

Interesse hält sich im Rahmen

Und Schmid wurde auch wieder eine grosse persönliche Ehre zuteil. Zum vierten Mal in Folge wurde er von den Trainern und Managern der besten Liga der Welt zum wertvollsten Spieler gewählt. Fachleute bezeichnen ihn gar als besten Handballer, den es derzeit gibt.

«Auch andere Spieler zeigen herausragende Leistungen», wehrt der 33-Jährige übertriebene Lobpreisungen ab. «Handball ist ein Mannschaftssport», sagt er. «An erster Stelle steht der Teamerfolg. Stolz bin ich aber schon, wenn ich eine solche Ehrung erhalte.»

Schmid hat sich den Status eines Sportstars erarbeitet. «Es ist schön, ist mir das durch Leistungen auf dem Feld gelungen und nicht durch Eskapaden oder extravagante Dinge neben dem Parkett», sagt der Luzerner.

«Ich bin bodenständig erzogen worden. Ich weiss, wo ich herkomme.» Handball ist in Deutschland eine publikumsträchtige Sportart, dementsprechend ist Schmid oft in Sachen Öffentlichkeitsarbeit gefragt. «Nicht immer ­habe ich Lust auf Medien- oder Sponsorentermine.

Aber sie gehören dazu», sagt er. «Ich habe in den letzten Jahren gelernt, damit umzugehen», sagt der Vater von zwei fünf und ein Jahr alten Knaben. Das Interesse der Fans halte sich im Rahmen, sodass er ein normales Privatleben führen könne. «Ich werde ab und zu ­erkannt, Leute gratulieren mir zu meinen Leistungen», sagt Schmid. Es sei aber nicht so, dass er dauernd angesprochen werde.

Fluch und Segen

In der Schweizer Nationalmannschaft nimmt Schmid die Rolle des erfahrenen Teamleaders unter vielen jungen Akteuren ein. Nach den beiden Niederlagen gegen Portugal Anfang Mai kann sich die Schweiz nicht mehr für die EM 2018 qualifizieren. Das knapp verlorene Spiel gegen Deutschland im November 2016 (22:23) sei gleichzeitig Fluch und Segen gewesen.

«Ein Segen war es, weil das Nationalteam so wieder in den Fokus der Öffentlichkeit geriet. Ein Fluch, weil dadurch der Eindruck entstand, dass wir in unserer Entwicklung schon weiter sind, als wir es wirklich waren», sagt Schmid.

Die Weiterentwicklung der Equipe steht auch in den abschliessenden EM-Qualifikationsspielen heute in Schaffhausen gegen Slowenien und am Sonntag in Bremen gegen Deutschland im Vordergrund. Nachträglich aufge­boten wurde mit Michael Kusio (18) ein sehr talentierter rechter Rückraumspieler vom BSV Bern Muri.

Zurück in die Schweiz?

Schmid ist mittlerweile 33-jährig, kann aber bis jetzt dem Älterwerden nur positive Dinge abgewinnen. «Ich war nie ernsthaft verletzt, fühle mich körperlich sehr gut und kann mir gut vorstellen, noch fünf Jahre weiter­zuspielen», sagt er. Im Ausland werde er den Verein nicht mehr wechseln.

Ob er seine Karriere bei den Rhein-Neckar Löwen beende, sei hingegen nicht sicher. «Ich kann mir auch vorstellen, nochmals in der Schweiz zu spielen», sagt Schmid. «Die nächsten ein bis zwei Jahre bleibe ich jedoch sicher noch bei den Löwen.»

Wo er weitere Titel gewinnen will. «Ich habe immer noch gleich viel Spass daran, Handball zu spielen, wie zu Beginn meiner Karriere», sagt er. «Ich geniesse es, meinen Sport als erfolgreicher Profi ausüben zu können.» (Berner Zeitung)