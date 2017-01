Adelboden entscheidet Derby für sich

Unterseen-Interlaken hätte im von nur 161 Zuschauern besuchten Derby in Adelboden durchaus in Führung gehen können. Die Gäste trafen in den ersten 40 Minuten dreimal den Pfosten. Kurz vor Ende des zweiten Drittels erzielte Routinier Bruno Maurer in Unterzahl das 1:0 für die Gastgeber. Die Entscheidung zugunsten Adelbodens fiel in der 48. Minute, als Marco Gyger und Kevin Santschi innert 13 Sekunden auf 3:0 erhöhten.

In den Playoffs werden beide Oberländer Vereine mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht vertreten sein. Adelbodens Rückstand war bereits vor dem Derbysieg zu gross, und Unterseens Abstand auf den achten Platz ist weiter ­angewachsen. Dieser beträgt bereits 13 Punkte, der SCUI dürfte die Playoffs zum dritten Mal in Folge verpassen.

Thun verliert in Basel

Der EHC Thun hat in Basel 1:2 verloren, ist aber weiter auf dem zweiten Platz klassiert. Die beiden Gegentreffer durch Rony Spreyermann und Thimothé ­Tuffet kassierten die Oberländer in Unterzahl. In der 50. Minute verkürzte Michael Bärtschi in doppelter Überzahl für die Thuner. Den Ausgleich vermochten sie aber nicht mehr zu erzielen. Basel stiess mit diesem Erfolg auf Kosten des spielfreien Wiki-Münsingen auf den dritten Platz vor. (Berner Zeitung)