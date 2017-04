Andersson: «Wir waren heute das bessere Team»

Über weite Strecken konnte der SC Bern am Dienstagabend das dritte Finalspiel gegen den EV Zug dominieren. Am Ende hat es nicht sein sollen: Zugs Topskorer Lino Matschini schiesst aufs Tor, SCB-Goalie Genoni greift daneben – Berns Heimniederlage wird Realität.

Zugs Overtime-Tor war unter Fans und Spielern nicht unumstritten: «Ich dachte zuerst, das wäre Offside», sagt der finnische SCB-Verteidiger Calle Andersson unmittelbar nach dem Spiel. «Nun wurde das Tor gezählt. Das war hart. Aber wir werden hungrig bleiben.» Dass aus der Führung am Ende eine Niederlage wurde, ändert nichts an Anderssons Einschätzung: «Wir waren heute das bessere Team».

«Vielleicht war es einfach nur Pech»

Cheftrainer Kari Jalonen mag sich nach der Niederlage nicht über seine Spieler beklagen: «Ein paar Pfostenschüsse, ein paar Pucks im Aussennetz, und schon verpasst du es. Vielleicht war es einfach nur Pech.» Und doch erklärt Jalonen, am Donnerstag müsse man «einige kleine Dinge» schon besser machen – und nimmt damit insbesondere Bezug auf die mangelnde Chancenauswertung im letzten Drittel.

Auffallend war, dass sich die Mutzen in Spiel 3 nur sehr wenige Strafen zukommen liessen. «Für uns ist es wichtig, Fünf gegen Fünf spielen zu können, weil wir glauben, dass wir so das bessere Team sind», begründet Stürmer Ryan Lasch. «Wir haben vier starke Linien und können die Zuger am meisten herausfordern, wenn wir komplett spielen.»

Und nun muss die Mannschaft die schmerzliche Heimniederlage hinter sich lassen. Verteidiger Andersson formuliert das so: «Wir wollen mehr. Wir nehmen nun das nächste Spiel.»

(Bernerzeitung.ch/Newsnet)