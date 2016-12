Brendan Shinnimin geht nach Asien

22. Dezember 2015: Kurz vor Weihnachten reisten die SCL Tigers nach Zug. Trainer Benoît Laporte stand gehörig in der Kritik, eine weitere Niederlage hätte er sich kaum leisten können.

Ziemlich überraschend setzten sich die Langnauer im Penaltyschiessen durch, starteten bald darauf eine Siegesserie. Viel fehlte nicht, und Laporte hätte den Aufsteiger in die Playoffs geführt. Mitte März jedoch wurde der Frankokanadier dann doch noch entlassen.

22. Dezember 2016: Exakt ein Jahr danach, gastieren die Emmentaler abermals in der Innerschweiz. Die Aufgabe ist erneut eine schwierige, bildet Zug doch mit Bern und den ZSC Lions das Spitzentrio, welches sich vom Rest abgesetzt hat. Und wieder läuft es den Langnauern nicht sonderlich gut, haben sie doch 5 der letzten 6 Partien verloren.

Und doch ist der Vergleich aus Tigers-Sicht weit weniger brisant als jener vor Jahresfrist; Coach Heinz Ehlers jedenfalls steht nicht mal ansatzweise in der Kritik. «Wir wurden zuletzt unter Wert geschlagen», sagt Stürmer Alexei Dostoinov, «chancenlos waren wir in keinem Spiel.»

Vor Weihnachten geht es für die SCL Tigers darum, den Anschluss an die Playoff-Plätze nicht zu verlieren. Mut machen dürfte ihnen vor dem Spiel in Zug die Statistik, holen sie in der laufenden Qualifikation doch mehr Punkte auf fremdem Eis als vor eigenem Anhang.

21 von 36 Zählern haben die Emmentaler auswärts gesammelt (7 Siege, 8 Niederlagen), in der Ilfishalle hingegen ist die Bilanz mit 5 Siegen und 12 Niederlagen klar negativ. «Im Vergleich zur letzten Saison haben wir auswärts den Respekt etwas abgelegt», meint Angreifer Yannick-Lennart Albrecht. «Zu Hause hingegen haben wir uns einige Male etwas dumm angestellt und viele Punkte verschenkt.»

Ersatz wird gesucht

Von den seit längerer Zeit verletzten Yannick Blaser und Lukas Haas abgesehen, sind bei den SCL Tigers sämtliche Akteure an Bord. Nicht mehr zum Team gehören Verteidiger Fabien Currit, welcher nach Martigny in die NLB ausgeliehen wurde, sowie Brendan Shinnimin. Der Kanadier hat seine Sachen gepackt – auf eigenen Wunsch. «Er bat um die Auflösung seines Vertrages», sagt Sportchef Jörg Reber. «Brendan war unzufrieden mit seiner Situation, er wollte mehr Einsätze.»

Shinnimin wechselt zum kasachischen Verein ­Barys Astana in die Kontinental Hockey League, den Vertrag dürfte er heute unterzeichnen. In Langnau setzte sich der Angreifer selten in Szene (12 Spiele, 2 Tore), wobei er auch Pech bekundete. Unmittelbar nach Saisonbeginn zog er sich eine Schulterblessur zu. Einige Partien absolvierte er mit starken Schmerzen, danach fiel er mehrere Wochen lang aus.

Unter Coach Heinz Ehlers hatte der 25-Jährige einen schweren Stand. «Ich brauche eine Luftveränderung, etwas Abstand», meint der 12-fache NHL-Spieler. Insofern passt sein Wechsel nach Zentralasien: Astana liegt rund 5500 Kilometer von Langnau entfernt.

Jörg Reber hält fest, er hätte Shinnimin gerne behalten. «Aber wenn ein Spieler unbedingt gehen will, ist es nicht sinnvoll, ihn zum Bleiben zu zwingen.» Er halte nun Augen und Ohren offen, sagt der Sportchef, welcher einen Ersatz engagieren will. (Berner Zeitung)