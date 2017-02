Bronze lässt sich nicht vergolden

Einige hüpften herum und kreischten, andere schlugen Purzelbäume. Nein, die Ekstase hatte nichts mit einem äusserst lukrativen Schuhausverkauf zu tun. Die Schweizerinnen kriegten sich kaum mehr ein, weil sie soeben Olympiabronze gewonnen hatten. Drei Jahre sind vergangen, seit das Eishockeynationalteam der Frauen in Sotschi in der Partie um Rang 3 Schweden besiegte, aus helvetischer Optik für einen der emotionalsten Momente der Winterspiele sorgte. Die weiblichen Amateurinnen stahlen den männlichen Profis die Show. Stellt sich die Frage: Was hat der Erfolg in Russland bewirkt?

Die vollamtliche Trainerin

Nach dem doch ziemlich unerwarteten Medaillengewinn liessen sich hochrangige Verbandsfunktionäre zur Aussage verleiten, die Hockeyanerinnen würden künftig stark gefördert. Doch wer sich bei den Beteiligten umhört, erfährt, dass sich nicht sonderlich viel verändert hat. «Ich zahle nach wie vor alles ­selber», sagt Stürmerin Sandra Thalmann, «ich kriege keinen Franken an Spesen bezahlt.» Sie erwähnt allerdings, dass im und rund ums Nationalteam nun professioneller gearbeitet werde.

Wie wahr: Mit Daniela Diaz wird erstmals eine vollamtliche Trainerin beschäftigt, auch ein Teammanager steht zur Verfügung. Das Budget (es bewegt sich offenbar im hohen sechsstelligen Bereich) ist in den letzten drei ­Saisons verdoppelt worden. Gestiegen sind überdies die Lizenzzahlen (siehe Tabelle), wobei die 1371 registrierten Akteurinnen im Vergleich mit den Männern (rund 25 500) bescheiden anmuten. In der Gesellschaft aber werde Fraueneishockey mittlerweile akzeptiert, sagt die Berner Oberländerin Angela Frautschi, welche in Sotschi auf dem Eis stand, nun als Assistenztrainerin des Nationalteams wirkt. «Es gibt generell ­weniger Berührungsängste.»

Die geringfügig höhere Akzeptanz in der Öffentlichkeit ist womöglich die bedeutendste Folge des Bronzecoups. «Sagte ich früher, ich spiele Eishockey, kriegte ich oft ein abschätziges ‹Ach, das spielen auch Frauen?› zurück. Heute heisst es zumindest: ‹Das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen.›» Frautschi hält derweil wie Verbandspräsident Marc ­Furrer (siehe Interview) fest, das Nationalteam werde nicht mehr so stiefmütterlich behandelt wie noch vor wenigen Jahren. Mit Gruselgeschichten kann René Kammerer, zwischen 2004 und 2014 Headcoach, dienen. «Früher übernachteten wir während Zusammenzügen in unbeheizten ­Zivilschutzanlagen», erzählt der 46-Jährige. Zuweilen habe gar Geld für Zwischenverpflegung gefehlt. Die Qualität der Unterkünfte hat sich seit dem Medaillen­gewinn gesteigert, und von der Sporthilfe erhält jede Akteurin pro Saison einen Zustupf zwischen 2000 und 4000 Franken.

«Früher übernachteten wir während Zusammenzügen in unbeheizten Zivilschutz- anlagen.»



Ex-Trainer René Kammerer

Doch man kann es drehen und wenden, wie man will: Geld bleibt das Kernproblem. Noch immer müssten Eltern in die Karrieren der Töchter investieren, sagt Angela Frautschi, derweil Sandra Thalmann auf die hohen Arbeitspensen der Nationalspielerinnen verweist. Die Baslerin ist zu 80 Prozent angestellt, arbeitet jedoch Vollzeit, um ihre Abwesenheiten kompensieren zu können. «Es hat zuletzt einige Spielerinnen gegeben, welche zurückgetreten sind, weil Aufwand und Ertrag in krassem Missverhältnis stehen», erzählt die 24-Jährige. Was die Verdienstmöglichkeiten betreffe, habe sie sich mehr erhofft. «Wobei wir früher sogar zahlen mussten, um an den Zusammenzügen dabei sein zu dürfen.»

Die unattraktive Liga

Das Übel ist die NLA, welche für Sponsoren uninteressant ist. Das Gefälle in der Liga mit bloss sechs Equipen ist gewaltig; es hat zu ­wenig Spielerinnen, die den Sport intensiv betreiben, die Partien finden vor 30 bis 50 Fans statt. «Es fehlt der Konkurrenzkampf – in der NLA ist seit Sotschi rein gar nichts vorwärtsgegangen», sagt Verteidigerin Livia Altmann. Schwierig sei es für Frauenklubs nur schon, vernünftige Eiszeiten zu kriegen. So trainiert Thalmann in Reinach unter der Woche oft erst um 21 oder gar 22 Uhr. Die Männer haben nun mal Priorität. Wobei sich die Protagonistinnen einig sind: Ihnen verdanken sie die Aufnahme ins olympische Programm. Bei den Frauen ist das Niveau in der Breite an und für sich nicht ausreichend, um den Olympiastatus zu rechtfertigen.

Seit 2014 ist viel passiert, die Bronzemedaille aber hat sich nicht vergolden lassen. Von morgen bis Sonntag kämpft die Schweiz in Arosa gegen Tschechien, Norwegen und Dänemark um ein Ticket für die Spiele 2018 in Pyeongchang. Eine neuerliche Olympiateilnahme wäre von ­wesentlicher Bedeutung: «Sonst heisst es in drei Jahren wohl wieder: ‹Fraueneishockey, gibt es das überhaupt?›», sagt Sandra Thalmann. (Berner Zeitung)