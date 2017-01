Der Grosse im Ganzen

Ivars Punnenovs ist keiner, der sich scheut, seine Ambitionen auszusprechen. Er will in Langnau die Nummer 1 sein. Und nichts anderes. Das sagt der 22-jährige Lette jedem, der ihn fragt. So auch am Samstagabend, nach dem kapitalen 4:2-Erfolg gegen Gottéron in der ausverkauften Ilfishalle.

Der Torhüter sitzt Minuten nach Spielende in einer ruhigen Ecke des Stadions. Ohne seine Ausrüstung sieht er nicht mehr unverwundbar aus wie zuvor auf dem Eis. 29 von 31 Schüssen hat Punnenovs abgewehrt, 10 davon im letzten Drittel, als die Freiburger nach dem Anschlusstreffer des Tschechen Roman Cervenka (46.) minutenlang auf den Ausgleich drückten, jedoch mal für mal scheiterten. Am Tigers-Goalie vor allem, aber auch den Feldspielern, die sich mit vereinten Kräften wehrten.

Auf seinen Wert angesprochen verweist Punnenovs nicht auf den Einzelnen, sondern auf das Ganze. «Entscheidend war für mich, wie meine Teamkollegen mehr als einmal den Schuss blockten», sagt er. Mit einem der seltenen Entlastungsangriffe bezwang schliesslich Maxime Macenauer eine Sekunde vor Schluss Gottéron-Goalie Benjamin Conz zum 4:2. Cervenka hatte seiner Equipe den Bärendienst erwiesen, die stürmische Aufjohljagd mit einer Strafe zu bremsen.

Pause für Conz

Und so können die Tigers das Wochenende bereits am Samstagabend als gelungen betrachten. Vier Punkte haben sie gegen Biel und Fribourg geholt, sie haben den Vorsprung auf Rang 11 ausgebaut, den Abstand auf den Achten Servette auf 5 Zähler verkürzt. Die Hoffnung auf die Playoffs lebt.

Nächsten Samstag empfangen die Emmentaler das inferiore Ambri, danach folgen zwei Duelle mit Tabellennachbar Kloten sowie am Valentinstag die Partie bei Gottéron. «Wir nehmen Match für Match», sagt Flurin Randegger. Der 28-jährige Verteidiger agiert neben dem Feld ähnlich schnörkellos wie zuvor darauf.

Während Randegger spricht, trottet Benjamin Conz durch die Kabinengänge der Ilfishalle. Mit den hängenden Schultern erinnert der Goalie an den Bären Balu aus dem Disney-Klassiker «Das Dschungelbuch». Sechs Jahre ist es her, seit der 25-Jährige die Langnauer mit grossartigen Leistungen in die Playoffs geführt hatte und zum grössten Schweizer Torhütertalent aufgestiegen war.

Jetzt ist Conz nur noch ein Schatten seiner selbst, am Samstag liess er von den ersten vier Schüssen zwei passieren. Zuerst hatte Thomas Nüssli ins obere rechte Ecke getroffen – der Routinier ist mit nun 12 Toren bester Emmentaler Schütze. Dann eroberte Macenauer den Puck und schloss mit der Backhand ab. Gottérons Trainer Lary Huras erteilte Conz daraufhin eine Denkpause, beorderte ihn für 46 Sekunden auf die Bank. «Wir haben uns heute selbst geschlagen», sagt der kanadische Coach. Auf die Frage, ob es nicht bitter sei, beinahe jeden Abend auf einen Gegner zu treffen, der den besseren Torhüter habe, meint Huras: «Nächste Frage, bitte!» Die Antwort ist kurz und doch vielsagend.

Punkt für Punnenovs Und wie verhält es sich mit der Nummer 1 in Langnau? Am Samstag hat Ivars Punnenovs im Duell mit Damiano Ciaccio zumindest Boden gut gemacht. Der Lette avancierte mit einer Fangquote von 93,55 Prozent zu einem der Matchwinner, wie Macenauer, Nüssli, Crhis DiDomenico (zwei Assists) und Ville Koistinen, dem das siegbringende 3:1 gelang. «Ich spiele gut», sagt der Goalie. «Damiano spielt aber auch gut.»

Seine Ambitionen will Ivars Punnenovs vorerst zurückstellen. «Wenn wir die Playoffs erreichen, bin ich glücklich.»

Telegramm: SCL Tigers - Fribourg-Gottéron 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

6000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Müller/Wehrli, Gnemmi/Kaderli. - Tore: 5. Nüssli (DiDomenico, Albrecht) 1:0. 9. Macenauer (Strafe angezeigt) 2:0. 19. Rathgeb (Cervenka/Ausschlüsse Weisskopf, Sven Lindemann) 2:1. 41. (40:39) Koistinen (DiDomenico, Albrecht) 3:1. 46. Cervenka (Rathgeb) 3:2. 60. (59:59) Macenauer (Pascal Berger) 4:2. - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 3mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron. - PostFinance-Topskorer: DiDomenico; Sprunger.

SCL Tigers: Punnenovs; Zryd, Koistinen; Seydoux, Weisskopf; Yves Müller, Flurin Randegger; Currit, Adrian Gerber; Elo, Macenauer, Nils Berger; DiDomenico, Albrecht, Nüssli; Kuonen, Pascal Berger, Sven Lindemann; Dostoinow, Schirjajew, Claudio Moggi.

Fribourg-Gottéron: Conz (9.-10. Säikkönen); Rathgeb, Marc Abplanalp; Kienzle, Leeger; Stalder, Chavaillaz; Glauser, Chiquet; Sprunger, Cervenka, Birner; John Fritsche, Rivera, Caryl Neuenschwander; Mauldin, Vesce, Mottet; Daniel Steiner, Flavio Schmutz, Neukom. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Yannick Blaser, Stettler (beide verletzt) und Schremp (überzähliger Ausländer), Fribourg-Gottéron ohne Bykow, Marchon, Schilt und Picard (alle verletzt). (Berner Zeitung)