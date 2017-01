Eigengewächs mit Realitätssinn

Dario Meyer geht nicht den Weg des geringsten Widerstands. Obwohl der Stürmer beim SC Bern seit dem 15. November 2016 nie mehr zum Einsatz gekommen ist, verlängerte er kürzlich seinen Vertrag um eine Saison. «Ich will nicht davonrennen, nur weil ich vielleicht anderswo leichter zu mehr Eiszeit käme», sagt der 20-Jährige aus Säriswil. SCB-Sportchef Alex Chatelain hält viel von Meyer, er bescheinigt dem Eigengewächs «sehr viel Potenzial».

Doch für SCB-Cheftrainer Kari Jalonen ist das Potenzial in Bezug auf die Mannschaftsaufstellung kein Kriterium. Er stellt für jede Partie die seiner Ansicht nach erfolgversprechendste Equipe zusammen. Der Erfolg gibt dem Finnen recht, der Meister führt die Tabelle derzeit an.

Weil es beim SCB keinen Jugendbonus gibt, sitzt Meyer derzeit häufig im Zug. Rund 25-mal ist er in den letzten Wochen für Trainings und Begegnungen im Partnerteam des SCB durch den Lötschberg nach Visp gereist. «Ich bin froh darüber. In der NLB zu spielen, ist besser, als in der NLA auf der Tribüne zu sitzen», erzählt er. «Ich bin erst 20-jährig, ich kann immer profitieren, wenn ich zum Einsatz komme.»

«Wir halten viel von Dario», sagt Chatelain, «aber aus Entwicklungsgründen war es der richtige Schritt. So kann er in der NLB Spielpraxis und Erfahrung sammeln.» In der Tat: In Visp erhielt der Stürmer, der sowohl als Center als auch als Flügel ein­gesetzt werden kann, zuletzt Gelegenheit, sich auch in Über- und Unterzahl zu bewähren.

Schwächen ausmerzen

Anfang Saison war Meyer beim SCB stets zum Einsatz gekommen, hatte sogar zur zweiten Powerplayformation gehört. In fünfzehn Begegnungen gelangen ihm immerhin drei Tore. Doch als die zuvor verletzten Leistungsträger Andrew Ebbett, Simon Bodenmann und Thomas Rüfenacht genesen waren, fiel der aufstrebende Spieler in der internen Hierarchie zurück.

Warum er seither keine Chance mehr erhalten hat, ist ihm von den Coachs nicht explizit erklärt worden. «Aber sie gehen im Training auf meine Schwächen ein.» Verbessern muss der technisch starke Meyer in erster Linie sein Verhalten in der Defensive und in den Zweikämpfen. «Ich weiss, dass es in meinem Spiel noch ­Lücken gibt.» Er arbeitet fleissig daran, diese Lücken zu füllen. Oft ist er einer der Letzten, der nach den Einheiten das Eis verlässt. «Er trainiert sehr gut und ge­wissenhaft», lobt Chatelain.

Vielleicht erhält Meyer heute Abend im Heimspiel gegen Ambri-Piotta wieder einmal bei seinem Stammklub eine Einsatzgelegenheit. «Ich hoffe es natürlich», sagt der Stürmer. Weil Alain Berger gesperrt ist, wird ein Platz frei. Eventuell kann der kanadische Verteidiger Maxim Noreau wieder mittun, sonst dürfte Meyer zum Zug kommen.

Schritt für Schritt

Wenn nicht, wird dies an seiner Einstellung nichts ändern. Der Berner, der im letzten Winter für die Edmonton Oil Kings in einer kanadischen Juniorenliga und für die Schweiz an der U-20-WM gespielt hatte, ist bodenständig und realistisch. Die NHL sei der Traum jedes Eishockeyaners, hält er fest, aber es bringe derzeit nichts, an eine Rückkehr nach Nordamerika zu denken.

«Zuerst müsste ich in der NLA ein Leistungsträger sein.» Dario Meyer nimmt Schritt für Schritt. Das nächste Ziel sei, sich beim SCB einen Stammplatz zu erkämpfen. Das wäre ganz im Sinn von Alex Chatelain. «Wenn Dario so weitertrainiert, wird er dereinst beim SCB eine gute Rolle haben, davon bin ich überzeugt», meint der Sportchef. (Berner Zeitung)