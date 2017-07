Sie haben bis auf zwei Jahre in Italien bis jetzt ausschliesslich in Ihrem Heimatland Schweden gearbeitet. Warum zog es Sie jetzt in die Schweiz?

Per Hanberg: Als ich im Winter bei meinem letzten Klub Karlskrona entlassen wurde, war das Ausland noch nicht mein erstes Thema. In Schweden waren jedoch nur wenige Trainerjobs frei. Jene zwei Vereine aus der obersten Liga, die einen Headcoach suchten, entschieden sich für andere Personen, und auch in der zweithöchsten Liga passte es nirgends so ganz.

Und in Langenthal passte es?

Die Anfrage kam ziemlich spät. Ich tauschte mich dann mit den Verantwortlichen von Langenthal aus, und stellte fest, dass wir ähnliche Auffassungen haben, was das Eishockey und die Führung eines Teams betrifft.

Welche Art von Eishockey wollen Sie spielen lassen?

Ich bin natürlich durch meine Jahre im schwedischen Eishockey geprägt. Letztlich will ich aber das System spielen lassen, in dem sich die Spieler wohl fühlen. Ich bin ein offener Mensch. Was das Richtige ist, muss ich herausfinden, wenn ich mit dem Team auf dem Eis stehe. Sicher ist, dass ich keinen Stilbruch anstrebe. Die Mannschaft war in der letzten Saison ja sehr erfolgreich. (NLB-Meister, die Red.)

Sie wurden bei der Bekanntgabe Ihrer Verpflichtung als sehr sozialer Mensch bezeichnet. Worin äussert sich dies bei Ihrer Trainerarbeit?

Wenn man heutzutage Coaching betreibt, betreut man Menschen und nicht nur Spieler. Es geht nicht nur darum, ihnen eishockeytechnische Dinge beizubringen. Man ist der Chef von 30 Personen, man hat sie zu führen und ihnen zuzuhören. Man muss ihnen auch ein gewisses Mass an Verantwortung übertragen. Heutige Spieler sind sehr schlau, einige sind schon 10, 15 Jahre Profis. In einem Team ist sehr viel Erfahrung vorhanden, diese sollte man nutzen.

Was haben Sie über das Schweizer Eishockey und den SC Langenthal gewusst, bevor Sie mit dem Verein in näheren Kontakt kamen?

Nicht so viel über den Klub an sich, aber das Schweizer Eishockey habe ich aus der Ferne stets verfolgt. In den letzten 15 Jahren ist hier sehr viel passiert. Dies äussert sich ja auch darin, dass jetzt ein Schweizer (Nico Hischier, siehe oben) in der National Hockey League als Nummer 1 gedraftet wurde. Es ist ein sehr gutes Zeichen für junge Spieler, dass einer aus Ihrem Land einer der besten Nachwuchsspieler weltweit werden kann. Die Schweizer Liga wird generell immer besser und besser.

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem SC Langenthal?

Der Verein hatte zuletzt sehr grossen Erfolg und hat sich an die Spitze der zweiten Spielklasse gekämpft. Und er will sich dort festsetzen und vielleicht in Zukunft noch höhere Ziele anstreben. Langenthal kann ein guter Klub sein für Spieler, die später in einer noch stärkeren Liga spielen wollen. Der Verein sagt klar, dass er sich einen Namen als Organisation schaffen will, in der die Spieler besser werden. Daher habe ich als Headcoach und die anderen Coachs auch eine besondere Verantwortung. Bei Langenthal spielen auch 13, 14, 15 Jahre alte Jungs, die davon träumen, Profis zu werden. Wir können ihnen helfen, ihr Ziel zu erreichen.

Welchen Rang streben Sie in der nächsten Saison an? Soll der Titelgewinn wiederholt werden?

Das grundsätzliche Ziel ist, unter den ersten 4 klassiert zu sein. Die Meisterschaft einmal zu gewinnen, ist das eine, das zu wiederholen, etwas anderes. Das braucht wiederum harte Arbeit. Aber wir sind bereit dafür, wieder Champion zu werden. Wir werden nicht jedes Spiel gewinnen, aber aus jeder Niederlage können wir lernen. (Berner Zeitung)