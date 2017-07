Josi und Weber schwitzen in Bern

Der Moment ist längst vorbei – aber nicht vergessen. Am 12. Juni streckt Mark Streit den Stanley-Cup in die Höhe; im Dress der Pittsburgh Penguins, in Nashville. Roman Josi und Yannick Weber bleibt nur der Frust. Weber sagt: «Ich werde vermutlich einige Jahre benötigen, darüber hinwegzukommen. Und ganz verdauen kannst du eine Niederlage im Stanley-Cup-Final wohl nie.» Josi sagt: «Bei mir vergeht kaum eine Stunde ohne Gedanken an den Final.»

Die beiden Berner Eishockeyprofis sitzen nach getaner Trainingsarbeit auf der Dachterrasse des Pure Fitness beim Weyermannshaus. Zwischen dem Saisonende in Nashville und den ersten Athletikeinheiten in Bern ­liegen drei Wochen.

Josi nutzte die freie Zeit für Ferien auf Mykonos, Weber war in Vancouver bei seiner Freundin. «Die Pause war kurz, Zeit zum Trauern bleibt kaum. Und das ist gut so», sagt Weber. «Die Nieder­lage gegen Pittsburgh hat uns noch hungriger gemacht», sagt Josi, «wir wollen diesen Cup holen, und dafür gilt es jetzt die Basis zu legen.»

Trio als Trainingsgemeinschaft

Im Rücken der Verteidiger ­absolviert Streit eine Sprinteinheit; jener Streit, der mit Pittsburgh im Kampf um den Stanley-Cup ausgerechnet über seine beiden Berner Kollegen und Trainingspartner triumphierte. «Ja, es nervt, mit ihm trainieren zu müssen», flachst Josi. «Im Ernst: Wir wollten diesen Pokal unbedingt gewinnen. Aber ich mag Mark den Erfolg von Herzen gönnen. Er ist ein sehr guter Freund und punkto Professionalität für uns ein Vorbild.»

Das Trio bildet seit sechs Jahren im Sommer eine Trainingsgemeinschaft. Zuerst leitete Streits langjähriger Coach Harry Andereggen die Einheiten. Nach dessen Tod 2015 wechselten die Profis zu Simon Holdener und Raphael Schuler. «Unsere Freundschaft ist eng, daran hat der Playoff-Final nichts geändert. Für Roman und mich ist es immer motivierend, mit Mark zu trainieren», sagt Weber. «Mittlerweile sind wir auch für ihn eine Motivation, weil wir jünger sind.»

Athletiktrainer Simon Holdener bezeichnet die Zusammenarbeit als spannend und intensiv, «sie bedarf einer exakten Planung». In diesem Jahr steht der frühere NLA-Unihockeyspieler vor einer speziellen Herausforderung: Weil die Saison für Streit, Josi und Weber erst Mitte Juni endete, bleiben fürs Sommertraining fünf Wochen weniger Zeit als üblich. «Das ist eine Herausforderung. Es bedingt, in jedem Training komplett zu arbeiten.»

An vier Tagen pro Woche lassen Holdener und Schuler die NHL-Cracks während zwei bis zweieinhalb Stunden schwitzen. «Die Jungs wissen genau, wie wichtig das Sommertraining ist. Trotzdem bin ich positiv überrascht, wie fit sie nach der kurzen Pause bereits wieder sind – auch im Kopf», sagt Holdener.

Den Gurten im Fahrplan

An Denkarbeit fehlt es vor allem Streit nicht: Seine Zukunft ist ungewiss. Derweil verfolgen Weber und Josi ent- und gespannt, wie ihr Klub auf dem Transfermarkt tätig ist. Vom Finalgegner Pittsburgh wurde Nick Bonino verpflichtet, ein früherer Teamkollege Webers bei Vancouver. «Wir haben ein paar SMS ausgetauscht. Veränderungen gibt es immer wieder. Ich hoffe, Roman und ich bleiben davon verschont.»

Der 28 Jahre alte Verteidiger hat just nach dem Final seinen Vertrag in Nashville um eine Saison ­verlängert. Josi (27) ist noch bis 2020 an die Predators gebunden. Er sagt: «Die Stimmung im Stadion und in der Stadt, das war krass. Eine solche Euphorie möchten wir nochmals erleben.»

Vorerst aber heisst die Realität: Athletiktraining in Bern und Einheiten auf dem Eis in Burgdorf. «Der Fahrplan ist eng», sagt Weber. Er ergänzt schmunzelnd: «Für das Gurtenfestival muss auch noch Zeit bleiben.» Josi nickt und lacht. Im Hintergrund stemmt Mark Streit eine Hantel. Er hat das Training wegen eines Arzt­besuchs später begonnen. Zum Lachen ist ihm noch nicht zumute. (Berner Zeitung)