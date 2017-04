Kein Rücktritt auf diese Art

Marco Schüpbach hat in dieser Saison anderthalb Testspiele für den SC Langenthal bestritten. Danach musste sich der 38-Jäh­rige unters Messer legen. Ein Knorpelschaden am Knie führte dazu, bei der Operation musste ein Knochen gebrochen werden, damit Schüpbach seine Gelenke anders belastet. Eine Platte wurde als Stütze montiert.

Wäre alles glatt gelaufen, hätte er diese bis zum Lebensende behalten und keine weitere Operation wäre nötig gewesen. «Lange war der Heilungsprozess sehr gut. Plötzlich stockte dieser aber. Ich kam nicht mehr vom Fleck», erinnert sich Schüpbach. Auf dem Eis hatte er zu wenig Kraft im Bein, auch beim Bergabwandern habe er die Platte immer wieder gespürt.

Anstatt des an­visierten Comebacks gegen Ende der Qualifikation stand eine zweite Operation an, in der die Platte entfernt wurde. Schüpbach lief wieder an Krücken, das Eishockeyspielen rückte erneut in weite Ferne. Und dies vielleicht endgültig.

Situation ehrlich anschauen

Besiegelt ist sein Karriereende nicht. «Ich will unbedingt wieder Eishockey spielen. Der Wille ist da», sagt der Verteidiger. Ob die Ärzte grünes Licht geben und der SC Langenthal ihm noch einmal einen Vertrag offeriert, ist nicht sicher. «Nach der Saison werden wir zusammensitzen müssen und ehrlich zueinander sein. Dann werden wir weitersehen» sagt Schüpbach.

Für ihn wäre es bitter, seine Karriere auf diese Art und Weise abzuschliessen. «Ich müsste das akzeptieren», sagt er. Sofort wird aber klar, dass er daran eigentlich nicht denken will. Schüpbachs Wille ist gross, ak­tuell hält er eine Rückkehr deshalb auch für möglich. «Die ersten Kraftübungen haben mir schon gezeigt, dass es deutlich besser geht», sagt Schüpbach.

«Eigentlich wollte ich auf dem Eis helfen. Aber Meistertitel ist Meistertitel.»Marco Schüpbach

Sollte das nicht genügen, so hätte der 38-jährige Defensiv­spezialist zum Abschluss immerhin seinen vierten Titel gewonnen. 1997 wurde er als Nachwuchsmann mit dem SC Bern Meister, 2011 und 2014 folgten zwei NLB-Triumphe mit Visp. Ein kleiner Trost, da er zum ak­tuellen Erfolg des SC Langenthal nichts beitragen konnte. «Eigentlich wollte ich auf dem Eis helfen. Aber Meistertitel ist Meistertitel», sagt Schüpbach.

Marco Schüpbach hat auch als verletzter Spieler eine wichtige Rolle eingenommen. Als Routinier hat er oftmals das Gespräch mit den jungen Verteidigern gesucht. Für Trainer Jason O’Leary fungierte er als Spielbeobachter, und während Trainings half er als zusätzlicher Assistent aus.

«Nachdem Bernd Wolf im sechsten Spiel gegen Rapperswil nicht im Aufgebot war, habe ich mit ihm gesprochen. Er war down, und ich glaube, ich konnte ihm helfen. Immerhin hat er dann eine sehr gute Partie gespielt», sagt Schüpbach. So sei er irgendwie nahe dran gewesen, irgendwie aber auch nicht wirklich.

Nach einer weiteren Operation von letzter Woche geht es Schüpbach besser, die Krücken ist er seit gestern los. Heute fährt er mit zum dritten Ligaqualifikationsspiel nach Ambri-Piotta, wo das in der Serie 0:2 zurückliegende Langenthal sich die Chance auf den Aufstieg aufrechterhalten will.

Gemeinsam mit Gianni Ehrensperger schaut er das Spiel und erstattet Trainer O’Leary Bericht. «Vielleicht stehe ich am Freitag dann wieder auf dem Eis und trainiere ein bisschen», sagt er hoffnungsvoll. Auch wenn es vorerst zu keinem Comeback kommen wird. Ganz abgehakt hat er es noch nicht. (Berner Zeitung)