«Mach das nicht – das bist nicht du, Arno!»

Wie stark hat sich der Trainer ­Arno Del Curto gewandelt?

Arno Del Curto: Du musst dich als Trainer zwangsläufig wandeln und verändern. Die Menschen sind anders geworden.

Und die Spieler.

Natürlich, auch die Spieler sind Menschen. Wir leben in einer anderen Zeit. Das merke ich nicht zuletzt an mir. Ich habe in der Erziehung noch ganz knapp die alte Schule erlebt.

Inwiefern?

Ich bin in der Zeit von Zucht und Ordnung aufgewachsen. Wenn ich das mit heute vergleiche – es ist eine komplett andere Welt.

Punkto Erziehung?

Punkto Erziehung, in der Schule, auf der Strasse. Hast du am Morgen jemandem nicht Grüezi gesagt, wusste das der Vater am Abend, und er hat dich zusammengeschissen. Heute befasst man sich gar nicht mehr damit. Solche Dinge sind völlig egal.

«Heute geht alles komfortabel via iPhone. Das ver­ändert den Menschen. Er ist bequem geworden.»



Was bedeutet diese Veränderung in Bezug auf Ihre Arbeit?

Früher war der Spieler nach Niederlagen so richtig hässig, am ­Boden zerstört. Heute nimmt er Niederlagen oftmals mit einer gewissen Gleichgültigkeit hin. Aber das hat sicher auch mit dem Spielplan zu tun . . .

Mit dem Spielplan?

Früher gab es weniger Spiele. Hast du am Freitag verloren, musstest du bis Dienstag warten, bis du dich rehabilitieren konntest. Heute hast du am Tag darauf die nächste Chance. Aber nein, eigentlich ist das Quatsch. Der Spielplan ist eine Ausrede. Die Werteskala hat sich verändert.

An welche Werte denken Sie?

Grosse Sportler wie Pelé, die kommen aus den Slums. Die mussten Dreck fressen, trainieren wie die Schweine, um etwas zu erreichen. Wir Schweizer stehen in den goldenen Zeiten, in denen vieles stimmt. Uns stehen alle Möglichkeiten offen. Diese Finanz- und Wirtschaftswunderzeiten hindern uns daran, den nächsten Schritt zu machen.

Wie wirken sich diese goldenen Zeiten auf Ihre Spieler aus?

Früher hattest du als Trainer eine Vision, und sofort wurde am selben Strang gezogen. Es gab auch damals Widerstände, aber vom Gefühl her war es einfacher, die Spieler von der gemeinsamen Sache zu überzeugen. Heute musst du klarer überzeugen können. Es braucht länger, bis die Überzeugung in den Köpfen der Spieler ist. Uns geht es zu gut. Hoher Sozialstandard, kaum Arbeitslose, die Eltern haben genügend Geld, jedem steht jede Schule offen, die Klubs gehen mit den Budgets rauf und nochmals rauf, der Spieler verdient mehr. Es ist freie Marktwirtschaft, freie Arbeitswahl. Passt einem Spieler etwas nicht, wechselt er einfach den Klub.

«Ich muss wieder häufiger in der Kabine sitzen, den Puls der Spieler spüren. Das ist wichtig.»



Inwiefern beeinflusst dies Ihren Umgang mit den Spielern?

Ich kann nicht mehr . . . wie soll ich das formulieren . . . mit so viel Leidenschaft eingreifen wie früher. Nun mache ich es eher in der Form von Aufmunterung: Lauf! Probiers! Habe den Mut! Früher konntest du einen fünfzigmal korrigieren, bis er vielleicht die Augen rollte. Heute geschieht dies nach dem zweiten Mal. Du brauchst ein feineres Gespür im Umgang. Und du bist ein Suchender: Was ist notwendig? Was ist womöglich zu viel? Aber ich muss auch sagen: Ich spüre bei den Jungen eine gewisse Veränderung. Sie wollen wieder härter beissen. Ich hoffe, uns gelingt diesbezüglich der Turnaround.

ZSC-Captain Mathias Seger hat in einem Interview gesagt . . .

. . . der letzte Mohikaner! Gemeinsam mit Martin Plüss von Bern.

Der letzte Mohikaner?

Segi ist der Inbegriff des Leaders, er nimmt überall eine klare Führungsrolle ein. Plüss war und ist vor allem auf dem Eis ein Leader. Bei unserem letzten Match in Bern stand es 1:1, wir waren dem 2:1 näher. Doch dann riss dieser Plüss den Match mit seiner Linie in eine andere Richtung. Ich dachte: Wahnsinnig, was der macht! Wir waren besser, er stemmte sich dagegen. Nach dem Match rief ich ihm zu: «Hey, Plüss, Kompliment!» Und das mit 39 Jahren. Aber schauen Sie, wie er trainiert, wie er für den Sport lebt, wie er sich vorbereitet. Das meine ich mit den letzten Mohikanern.

Es gibt doch in der NLA noch weitere Leader.

Es gibt sicher weniger als früher. Und die Leadertypen, die du vor zehn Jahren in den meisten Mannschaften hattest, die gibt es kaum mehr. Die heutigen Leader haben auch Schwierigkeiten, zu führen und ihre Botschaft zu vermitteln. Sie spüren, dass bei den Jungen vieles links rein und rechts wieder rausgeht.

Seger hat gesagt, durch die Entwicklung im Social-Media-Bereich sei der Individualismus ins Zentrum gerückt. Jeder schaue zuerst auf sein Image.

Absolut! Das macht es schwieriger, in der Gruppe etwas zu erreichen. Dabei ist es das Schönste, das Geilste, miteinander etwas zu erarbeiten. Aber die technische Entwicklung, Facebook, Twitter . . . ein anderes Leben.

Ein Beispiel?

Du hast eine Freundin, willst sie aber nicht mehr. Was machst du? Du schreibst per SMS, auf Facebook oder wo auch immer: «Es ist aus!» Früher musstest du zu ihr hinfahren, hattest die Hosen voll, hast unterwegs die Sätze vorbereitet, immer wieder studiert: Wie sage ich ihr das bloss? Dann bist du vor ihr gestanden, rot angelaufen – und am Schluss hast du womöglich noch einen Chlapf bekommen. Heute geht alles komfortabel via iPhone. Das verändert den Menschen. Er ist bequem geworden. Damit müssen wir uns befassen.

Was kann ein Trainer gegen den Hang zur Bequemlichkeit tun?

Reden, reden, reden! Überzeugen, überzeugen, überzeugen! Manchmal kommst du dir vor wie ein Fantast.

«Schwierige Aufgaben gilt es gemeinsam anzugehen: mit Überzeugung, nicht mit Verboten.»



Früher war also alles besser.

Nein, nein, nein! Der Wandel ist da, aber ich werte ihn nicht. Wir leben in einer anderen Zeit. Es gibt andere Parameter. Nach denen müssen wir uns orientieren. Ich wurde nach den Prinzipien erzogen: «Bei uns früher, bei uns früher, bei uns früher . . .» Deshalb habe ich mich extrem in die andere Richtung entwickelt. Nix früher! Finde dich damit ab, wie es heute ist. So habe ich meine Kinder erzogen. So will ich als Trainer sein.

Haben Sie noch immer so viel Nähe zu den Spielern?

Ich bin immer noch nah, aber nicht mehr so extrem nah. Doch ich muss das wieder ändern.

Weshalb?

Ich muss wieder häufiger in der Kabine sitzen, den Puls der Spieler spüren. Das ist wichtig. Du merkst, was abgeht. Und es fällt dir einfacher, deine Botschaften zu übermitteln. Im Social-Media-Zeitalter nehmen die Menschen vieles lockerer. Also musst du als Trainer näher rangehen.

Einige Ihrer Spieler sind auf Twitter und Facebook präsent. Gibt es ein Handyverbot?

Ich habe mir das überlegt. Aber ich kam zum Schluss: Mach das nicht – das bist nicht du, Arno! Schwierige Aufgaben gilt es gemeinsam anzugehen: mit Überzeugung, nicht mit Verboten.

Ich stelle Ihnen zum Abschluss nochmals die Einstiegsfrage: Wie stark hat sich der Trainer ­Arno Del Curto gewandelt?

Er muss sich heute genauer überlegen, wie er seine Visionen rüberbringen kann. Und er musste merken, dass es zunehmend schwieriger wird, alles unter einen Hut zu bringen. Heute geht es nicht nur um Fachkompetenz, die Sozialkompetenz ist mindestens genauso wichtig. Kannst du die Spieler noch überzeugen? Du musst! Sonst wirst du vom Team abgeschossen. Dazu kommt die emotionale Intelligenz: Eigene und fremde Gefühle wahrnehmen, verstehen, beeinflussen. Der Trainerjob ist anspruchsvoll, vielschichtig, extrem interessant, und brutal schwierig. Punkt.

(Berner Zeitung)