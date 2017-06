Mason Raymond zum SCB

Der frühere SCB-Stürmer Nico Hischier (18) ist in Nordamerika zur grossen Nummer geworden. Er könnte nächste Woche im NHL-Draft an erster Stelle gewählt werden. Bis zur Abreise nach Chicago trainiert der Walliser an alter Wirkungsstätte. Mehr...

ABO+ Reto Kirchhofer. 11:54