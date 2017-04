Mehr Energie als am Donnerstag

Der Blick auf die Teamaufstellung offenbarte schon vor dem Spiel den nächsten Rückschlag für den SC Langenthal. Philipp Rytz fehlte als mittlerweile dritter Verteidiger seiner Mannschaft. Marco Schüpbach (ohne Einsatz diese Saison) und Mike Völlmin (Handoperation) werden in der Ligaqualifikation aus verletzungsbedingten Gründen nicht mehr zum Einsatz kommen, bei Rytz wird die Situation von Tag zu Tag neu beurteilt.

«Man merkt schon, wenn der Partner fehlt, mit dem man die ganze Saison gespielt hat», erklärte Claudio Cadonau nach dem zweiten Spiel gegen Ambri. Statt mit Rytz bildete er am Samstag mit Philip Ahlström das erste Verteidigerpaar. Automatismen, die eigentlich vorhanden sind, funktionieren nicht mehr gleich, auch sonst fehlen wichtige Spieler im Defensivkonstrukt des SCL.

Auf die Frage, ob diese Ausfälle zur Müdigkeit des SC Langenthal zusätzlich beitrügen, antwortete er mit Nein. «Wir haben verglichen mit Donnerstag deutlich mehr Energie gehabt. Wir konnten das Tempo mitgehen», sagte der routinierte SCL-Verteidiger.

Ausserdem habe man mit sechs Verteidigern den gleichen Rhythmus gehabt wie schon in den ganzen Playoffs. Dies auch, weil die Oberaargauer schon in den letzten Playoff-Spielen meist nur sechs Defensivspieler einsetzten, obwohl deren sieben auf dem Matchblatt figurierten.

Körperlich dagegengehalten

Und trotzdem: Der SC Langenthal schien nicht mehr ganz so frisch wie noch in den NLB-Finalspielen. Letztlich ist die Saison mittlerweile weit fortgeschritten, sodass dies erklärbar ist. Ausserdem ist mit dem Titelgewinn zumindest in einem ersten Moment Druck abgefallen.

Die Spritzigkeit, sprich die Geschwindigkeit auf den ersten Metern, sei nicht mehr ganz so gut, sagt Hans Pienitz, auch er einer der übrig gebliebenen routinierten SCL-Verteidiger. «Seit Donnerstag ist es besser geworden, aber ein bisschen suchen wir noch unseren Rhythmus», so Pienitz weiter.

Körperlich hatten die Langenthaler derweil gut dagegengehalten, obwohl Ambri laut dem 29-Jährigen «grösser und schwerer» sei. «Wir hatten Möglichkeiten, die Partie für uns zu entscheiden. Das Glück war zuletzt nicht auf unserer Seite», sagte Pienitz weiter. Cadonau pflichtete ihm derweil bei, gerade der Siegtreffer für Ambri am Samstag sei pures Glück gewesen. «Auf der anderen Seite hatten wir mehrere Chancen für das Siegtor. Das zeigt, dass wir ­mithalten konnten», sagte er.

Dass gerade jetzt mit gestern und heute zwei spielfreie Tage auf dem Programm stehen, dürfte den Langenthalern nach der langen Saison entgegenkommen. «Wir haben uns den Verlauf der Ligaqualifikation nicht so vorgestellt», sagte Cadonau. «Aber letztlich ist es nur ein weiteres Spiel. Jetzt sind wir definitiv in der Serie angekommen.» (Berner Zeitung)