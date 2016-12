Null Toleranz? Unter null!

Null Toleranz! Was im Schweizer Eishockey schon lange gelten müsste, wird seit dieser Woche auch so gehandhabt. Behinderung, Halten, Haken und Stockschlag – diese Vergehen bestrafen die Schiedsrichter auf Wunsch der Klubvertreter nun rigoros.

Am Donnerstagabend befand sich in der Les-Vernets-Halle das Toleranzniveau allerdings schon im Unter-null-Bereich. Normalerweise dauert ein Drittel zwischen 30 und 35 Minuten. Im Match zwischen Servette und dem SC Bern gingen die Akteure nach gut 44 Minuten erstmals in die Kabinen. Es wurde also deutlich länger gewartet und diskutiert als Eishockey gespielt.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Headschiedsrichter Stefan Eichmann und Andreas Fischer 12 2-Minuten-Strafen ausgesprochen, je 6 gegen beide Teams und insgesamt 8 für die erwähnten Ver­gehen. «Das hatte mit Eishockey nichts mehr zu tun», beklagte sich Servette-Zampano Chris McSorley am Ende. Übrigens: Der Meister führte in Genf 2:1; wenig über­raschend waren alle Treffer im Powerplay gefallen.

Merciers doppelter Fauxpas

Trotz der vielen Unterbrüche war die Partie kurz nach 21 Uhr respektive nach 27 Minuten und 50 Sekunden effektiver Spielzeit quasi entschieden; der SCB lag 5:1 vorne, am Ende triumphierte er 5:3. Die Hauptschuld, dass früh keine Spannung mehr herrschte, trugen allerdings nicht die Unpar­teiischen – der Sündenbock hiess Jonathan Mercier.

«Aufgrund der vielen Strafen konnten wir oft nicht in den gewohnten Powerplay-Formationen spielen.»SCB-Stürmer Simon Moser

Der Servette-Verteidiger, der das erste Tor der Gäste von der Strafbank aus ge­sehen hatte, leistete sich in der eigenen Zone einen katastrophalen Fehlpass. Obwohl Weihnachten erst am Sonntag ist, nahm ­Simon Moser das Geschenk an und erzielte kaltblütig das 4:1. «Ich spekulierte auf den Querpass, der ihm zudem misslang», sagte der Torschütze. Im Frust liess sich Mercier, als der Puck schon im Netz lag, zu einem Check gegen den Kopf hinreissen. Das Verdikt: 2 plus 10 Strafminuten.

58 Sekunden später schob Moser die Scheibe nach einem zauberhaften Doppelpass mit Martin Plüss am wie seine Vorderleute ausgespielten Genfer Goalie Robert Mayer vorbei ins leere Gehäuse.

Gedränge auf der Strafbank

Strafen gab es weiterhin en masse. Innert knapp 5 Minuten wurde fünf Servettiens eine Denkpause verordnet. Es entbehrte nicht einer gewissen Komik, wenn vier Genfer zusammengepfercht auf der kleinen Strafbank sassen. Der SCB liess mit zwei Feldspielern mehr die Konsequenz ver­missen, sonst hätte es für die Einheimischen eine Klatsche abgesetzt. «Es war nicht so einfach, weil der Rhythmus fehlte und wir aufgrund der vielen Strafen oft nicht in den gewohnten Powerplay-Formationen spielten», erklärte Moser.

«Es ist momentan für die Schiedsrichter nicht leicht.»SCB-Stürmer Simon Moser

Immerhin: Die Gastgeber, die nur zwei der letzten elf Begegnungen gewonnen hatten, liessen sich im Schlussdrittel nicht gehen. Sie versuchten, das Unmögliche möglich zu machen. Und siehe da: Wie schon das 1:1 erzielten sie auch das 2:5 in doppelter Überzahl. Und als nach 54 Minuten Will Petschenig Leonardo Genoni per Ablenker bezwang, kam im Stadion wieder Stimmung auf. Und dann sogar noch ­etwas Spannung, weil SCB-Verteidiger Ramon Untersander herausgeschickt wurde. Es war die 25. und drittletzte kleine Bankstrafe.

Doch der SCB überstand die Unterzahlsituation und später auch die letzte Druckphase. Die Mutzen feierten den sechsten Sieg in Folge. Moser bemühte sich am Ende, mit seinen Aussagen politisch korrekt zu sein. Er befürworte, dass alle Schläge auf die Hände und Arme bestraft würden, hielt er fest und fügte an: «Es ist momentan für die Schiedsrichter nicht leicht.» Was der Stürmer gern gesagt hätte, aber nicht zu sagen wagte: Etwas mehr Fingerspitzengefühl wäre nicht schlecht. (Berner Zeitung)