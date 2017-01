SCL Tigers: Gut gelaunter Grantler

Was das Aussergewöhnlichste an diesem Spiel war? Nicht der letztlich souveräne Langnauer 4:1-Erfolg. Nicht die drei Klotener Schüsse an die Torumrandung binnen dreizehn Minuten. Nicht der Fakt, wonach die Ilfishalle mit 6000 Zuschauern zum achten Mal in dieser Saison ausverkauft war.

Besonders war der Auftritt von ­Tigers-Coach Heinz Ehlers nach dem Kräftemessen. Ob Sieg oder Niederlage – der Däne ist in der Regel eher kurz angebunden, mürrisch, gibt dem Gesprächspartner gerne den Tarif durch. Am Samstagabend allerdings machte er ein Spässchen, zog gar die Mundwinkel nach oben. Unglaublich zufrieden sei er mit diesen drei Punkten, meinte der 50-Jährige, «ich bin glücklich, erst recht nach den letzten schwierigen Spielen».

Ehlers erwähnte die vielen knappen Niederlagen in der Adventszeit und nach dem Jahreswechsel, welche beim einen oder anderen Spieler an die Substanz gegangen seien. «Ich war nicht geladen und wütend wegen der Resultate, sondern wegen der Art und Weise, wie wir verloren. Machen wir dumme Fehler, ärgert mich das wirklich brutal.»

«Unsere Playoff-Chancen sind klein, der Weg vor uns ist steinig. Aber die Mannschaft funktioniert als Einheit.»Tigers-Stürmer Pascal Berger

Die «Bauchvorentscheidung»

Insofern war des Trainers Gelassenheit nach dem Heimsieg nachvollziehbar. Falsch machten die SCL Tigers wenig, die Partie verlief durchaus nach Ehlers’ Geschmack. Langnau agierte gut organisiert und solidarisch, hielt physisch dagegen.

Bereits im Startdrittel waren die Emmentaler besser, lagen allerdings wegen eines Gegentors nach bloss 104 Sekunden in Rückstand. Im Mittelabschnitt stand der Zufall den Tigers Pate: Erst wehrte Kloten-Goalie Luca Boltshauser, der den Vorzug vor Martin Gerber erhalten hatte, einen Weitschuss von Rob Schremp ab.

Die Scheibe sprang millimetergenau auf die Schaufel Alexei Dostoinows, der aus spitzem Winkel mittels Direktabnahme sehenswert traf (25.). Kurz darauf misslang Philippe Seydoux sein Abschlussversuch; der Puck flatterte langsam durch die Luft und traf Klotens Verteidiger Edson Harlacher, via dessen Bauch kullerte er tatsächlich ins Netz.

Es handelte sich um eine «Bauchvorentscheidung», kurz nach Beginn des Schlussdrittels erhöhte Pascal Berger auf 3:1. «Wir hatten Glück», resümierte Berger, «aber wir gewannen verdient.» Derweil hielt Ehlers auch in Anlehnung an die Klotener Pfostenschüsse fest, die Scheibe habe in allen Zonen exakt das gemacht, was sie für die Tigers eben habe machen müssen. «In den letzten Wochen war oft genau das Gegenteil der Fall.»

Ehlers sprach vom Selbstvertrauen, welches seine Equipe getankt habe. Sie wird es gebrauchen können, folgen doch bis Mitte Februar sechs weitere Partien gegen direkte Konkurrenten (je zweimal gegen Kloten und Gottéron, einmal gegen Ambri-Piotta und Biel). «Ich schaue keine zehn Tage voraus, das versichere ich Ihnen», meinte der Coach. «Mit acht Punkten Rückstand sind unsere Playoff-Chancen klein, der Weg vor uns ist steinig. Aber die Mannschaft funktioniert als Einheit», sagte Pascal Berger.

Ein realistisches Ziel scheint die Sicherung von Platz 10 zu sein, welcher nach Qualifikation und Zusatzrunde (sechs Partien) mit dem Ligaerhalt einherginge. Derzeit sind die Tigers Zehnte; Ambri (ein Spiel weniger) sowie Gottéron (zwei Spiele weniger) folgen mit vier respektive sechs Punkten Differenz.

Ciaccio als Erfolgsfaktor

Wenngleich Captain Martin Stettler nach einem Bandencheck ausfiel, waren die Tigers also der Gewinner der Samstagsrunde. Wesentlichen Anteil am Erfolg hatte Damiano Ciaccio, der Goalie zeigt seit Wochen äusserst konstante Leistungen. Mit 92,05 Prozent gehaltener Schüsse ist er statistisch betrachtet die Nummer 4 der NLA.

Einen Stammplatz hat er dennoch nicht, auch Ivars Punnenovs darf regelmässig spielen. «Ich fühle mich gut, vielleicht so gut wie nie zuvor», konstatierte Ciaccio. Den Nummer-1-Status hätte er gewiss verdient, anders als diverse Protagonisten im und rund um den Verein fordert er ihn aber nicht.

«Das ist ein heikles Thema. Ich will einfach bereit sein, wenn der Coach auf mich setzt.» Auf die ­Situation angesprochen, meint Heinz Ehlers, Ciaccio werde am Freitag in Biel zwischen den Pfosten stehen. An der Zweierlösung allerdings halte er fest. «Ich weiss, Sie wollen eine Entscheidung. Die kriegen Sie aber nicht.» Sagte es und verschwand. Mit einem ­Lächeln.

SCL Tigers - Kloten 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

6000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Oggier/Vinnerborg, Fluri/Rebetaz. - Tore: 2. Hollenstein (Cunti, Ramholt/Ausschlüsse Macenauer; Back) 0:1. 25. Dostoinow (Schremp/Ausschluss Back) 1:1. 31. Seydoux (Nüssli/Ausschluss Leone) 2:1. 44. Pascal Berger (Müller, Seydoux) 3:1. 60. (59:59) Müllser 4:1 (ins leere Tor). - Strafen: 6mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 7mal 2 Minuten gegen Kloten. - PostFinance-Topskorer: DiDomenico; Hollenstein.

SCL Tigers: Ciaccio; Zryd, Koistinen; Seydoux, Stettler; Randegger, Adrian Gerber; Müller; Pascal Berger, Schremp, Nils Berger; DiDomenico, Macenauer, Nüssli; Lindemann, Albrecht, Kuonen; Moggi, Schirjajew, Dostoinow; Roland Gerber.

Kloten: Boltshauser; von Guten, Ramholt; Back, Harlacher; Hecquefeuille, Frick; Weber; Praplan, Cunti, Hollenstein; Grassi, Shore, Leone; Bader, Sheppard, Kellenberger; Zahner, Lemm, Obrist.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Haas, Elo und Blaser (alle verletzt), Kloten ohne Schlagenhauf, Bieber, Sanguinetti (alle verletzt), Stoop und Homberger (beide krank). Stettler verletzt ausgeschieden (17.). Lattenschuss Hollenstein (12.). Pfostenschüsse Kellenberger (22.) und Praplan (26.). Kloten von 59:20 bis 59:59 ohne Torhüter. (Berner Zeitung)