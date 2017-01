SCL Tigers unter Zugzwang

Am Ende überwog der Frust. 3:1 hatte der EHC Biel am Dienstag nach 42 Minuten in Lausanne geführt, doch dann schlichen sich Fehler ein, welche der LHC ausnutzte und schliesslich 4:3 gewann.

Für die Bieler war es ein weiterer Dämpfer, nachdem sie zuvor in Bern 0:1 verloren, das Gegentor 1,6 Sekunden vor Schluss kassiert hatten. «Wir haben nun zweimal nacheinander Punkte verschenkt», hält Martin Steinegger fest. «Das tut weh.»

Gleichwohl präsentiert sich die Situation für die Seeländer einigermassen komfortabel. Zehn Runden vor Qualifikationsende stehen sie auf Platz 5, der Vorsprung auf den Strich beträgt zehn Punkte. Doch der EHCB-Sportchef warnt: «Die Ausgangslage ist zwar gut, aber wir bewegen uns auf einem schmalen Grat, die mentale Verfassung kann sich schnell ändern.»

Heute empfängt Biel nun die SCL Tigers (19.45 Uhr), in einer Woche gastiert Gottéron in der Tissot-Arena. Steinegger spricht von wegweisenden Spielen, «zu Hause müssen einfach Punkte her, wir müssen bereit sein. Und wenn es ­optimal läuft, haben wir danach vielleicht einen Fuss in der Playoff-Türe.»

Jobin: Weder Biel noch Tigers

Vor äusserst wichtigen Partien stehen auch die SCL Tigers. Ihre nächsten Gegner heissen Biel, Ambri, Gottéron und Kloten – also abgesehen von den Seeländern alles ernsthafte Konkurrenten im Kampf um einen Playoff-Platz. «Ich erwarte, dass wir Punkte holen», sagt Jörg Reber, «doch wir sollten uns nicht zu fest auf den Strich fixieren.» Der Langnauer Sportchef betont, dass das Team für alle Fälle gewappnet sein müsse.

«Die Saison geht nach der Qualifikation so oder so weiter.» Wieder gesund ist Eero Elo, der zuletzt angeschlagen pausieren musste. Ob er allerdings heute spielen wird, ist fraglich. Noch geschont werden dürfte Lukas Haas. Der von einer langwierigen Knochenentzündung genesene Stürmer kann aber immerhin wieder mit dem Team trainieren.

Vor einer Woche teilte der SC Bern mit, dass er den Vertrag mit David Jobin nach 19 Saisons nicht verlängern wird. Als der 35-Jährige 1998 zum SCB stiess, verteidigte er an der Seite Martin Steineggers. Dieser wollte ihn bereits einmal nach Biel holen und hat nun wieder Kontakt mit Jobin aufgenommen.

«Ich habe ihn gefragt, wie er seine Zukunft sieht», sagt der Bieler Sportchef. «Doch er konnte mir keine konkrete Antwort geben, weshalb er für uns im Moment kein Thema ist.» Selbiges ist im Übrigen auch aus Langnau zu vernehmen. (Berner Zeitung)