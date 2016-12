Strafenflut mit Ansage

Am Dienstagabend herrschte auf den Strafbanken Hochbetrieb. In den 5 NLA-Partien wurden 65 ­2-Minuten-Strafen ausgesprochen. Der SC Bern entschied den Spitzenkampf gegen die ZSC Lions mit 5 Toren in Überzahl; insgesamt fielen 16 von 28 Treffern im Powerplay.

Auf den Rängen herrschte ob der strengen ­Regelauslegung Verwunderung, für die Beteiligten kam die Strafenflut hingegen nicht überraschend. «Es war keine Hauruck­übung von unserer Seite», hält Beat Kaufmann fest, der das Schiedsrichterwesen leitet.

Der Hintergrund: Seit dieser Saison lädt die Swiss Ice Hockey League die Sportchefs der Nationalligavereine regelmässig zu ­Sitzungen ein. Am vergangenen Freitag hatte das dritte Meeting stattgefunden. Gemäss Traktandenliste wurde über die Regelauslegung diskutiert, namentlich bei den Vergehen Stockschlag, Haken, Halten und Behinderung.

Der Tenor der Klubvertreter war eindeutig: Die Schiedsrichter müssen härter durchgreifen. Und im Vorfeld des Vierländerturniers in Biel hatte Nationalcoach Patrick Fischer erklärt: «Das Problem mit der Stockarbeit existiert, an der WM in Moskau gab es von uns zu viele Stockfouls. Hinter der Bühne bin ich mit den Schiedsrichterverantwortlichen am Fighten, damit wir die Sache in den Griff kriegen.»

Kein Neuland für SCB-Spieler

Der Druck auf die Unpartei­ischen, die Vorgabe umzusetzen, war gross, zumal der 2005 formell eingeführten Nulltoleranzpolitik mehr schlecht denn recht nachgelebt worden war. Trotz der vielen Strafen sagt Kaufmann: «Ich bin zufrieden, wir haben nicht übers Ziel hin­ausge­schossen.»

SCB-Coach Kari Jalonen pflichtet ihm in Bezug auf den Match gegen die ZSC Lions bei. «Ich fand die Schiedsrichter gut; sie hatten eine klare Linie.» Nach dem 6:1-Sieg gegen den Leader erstaunt die Aussage des Finnen nicht, allerdings vertritt Jalonen schon länger die Meinung, dass in der Schweiz über zu viele Vergehen hinweggesehen wird. «Hier dürfen die Spieler zu viel mit dem Stock arbeiten. Haken, Stockschlag, all diese Dinge werden zu wenig konsequent gepfiffen. In Schweden, Finnland und in der KHL ist es anders. Auch in der Champions Hockey League merkten wir, dass international ein anderer Massstab angewendet wird», sagte er vor ein paar Wochen.

Stockfouls und Halten toleriert Jalonen in den SCB-Trainings nicht. «Stick on puck» lautet ­seine Devise – der Stock soll also Richtung Scheibe, nicht Richtung Gegenspieler gehen. «Meine Spieler waren daher für den neuen Massstab bereit», erzählt Jalonen.

Simon Bodenmann bestätigt die Meinung seines Chefs. Der Stürmer sagt, Sportchef Alex Chatelain habe die Mannschaft vor dem Match in Zürich zwar über die strengere Regelauslegung informiert, «aber für uns war es keine grosse Umstellung. Die Lions hatten da schon mehr Mühe.»

In der Tat: Gegen die Gastgeber wurden fünf der sieben kleinen Strafen wegen Stockschlags, Haltens oder Hakens ausgesprochen. Bei den Bernern mussten nur Martin Plüss sowie Ramon Untersander in der Kühlbox Platz nehmen, wobei einzig der Verteidiger wegen eines der fraglichen Tatbestände (Halten) bestraft wurde.

Mehr Chancen, mehr Tore

Die Verschärfung bei der Regelauslegung soll dem Nationalteam zugutekommen, aber in erster ­Linie das Schweizer Eishockey attraktiver machen. Und Stockarbeit sei eine Art der Behinderung und daher destruktiv, sagt Beat Kaufmann. «Es geht darum, mit diesen Massnahmen das Produkt besser zu machen. Wir wollen uns alle gemeinsam auf ein höheres Niveau begeben.»

Auch Kari Jalonen ist überzeugt, dass die strengere Regelauslegung für die Entwicklung des Eishockeys positiv ist. «Die Spieler in Puckbesitz sollen einen Vorteil haben. Die Fans lieben Torchancen und Goals», meint er. Die Eishockeyprofis werden sich an die veränderten Umstände ­gewöhnen. «Sie müssen sich rasch anpassen, denn auf der Strafbank gewinnst du keine Matchs», erzählt Simon Bodenmann.

Der Nationalspieler ist überzeugt, dass nun nicht Runde für Runde eine Strafenflut über die NLA-Stadien schwappen wird. Die Schiedsrichter seien in der Kritik gestanden und hätten daher ein Zeichen setzen wollen, sagt der SCB-Flügel. «Einerseits werden sie nicht immer so konsequent durchgreifen, andererseits die Spieler ihr Verhalten verändern. Daher glaube ich, dass sich die Sache einpendeln wird.» (Berner Zeitung)