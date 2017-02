Tigers verpflichten Matt Lashoff

Der 30-jährige Verteidiger Matt Lashoff aus den USA stösst für das Saisonende zu den Langnauern. Dies schreiben die SCL Tigers am Freitagmorgen in einer Mitteilung.

Matt Lashoff, Erstrunden-Draft der Boston Bruins von 2005, spielte in der laufenden Saison für San Antonio Rampage in der AHL (19 Spiele/7 Punkte). Der physisch robuste Verteidiger (188cm/94kg) absolvierte zudem bisher 74 Spiele in der NHL und spielte auch schon in der Schweiz (ZSC Lions - Saison 2012/13).

Der Amerikaner trifft in den nächsten Tagen bereits im Emmental ein und wird voraussichtlich nach der Nationalmannschaftspause für die SCL Tigers auflaufen. (flo)