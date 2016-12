Tschannen erspielt sich Legendenstatus

449 Spiele, 260 Tore, 330 Assists und somit 560 Punkte – keiner hat solche Werte aufzuweisen wie Stefan Tschannen. In der Geschichte des SC Langenthal gibt es keinen Spieler, der im gelb-blauen Dress mehr Tore oder Assists gesammelt hat als er. Heute Abend wird er zudem in der Wertung der Anzahl Spiele mit dem Führenden Marc Eichmann (450 Spiele) gleichziehen.

Am 2. Januar in Visp überholt er ihn und erspielt sich damit endgültig klubinternen Heldenstatus. «Das ist sehr schön. Vor allem bin ich 32 und nicht 42», sagt Stefan Tschannen mit einem Lachen auf dem Gesicht. Ein Karriereende sehe er nämlich nicht im Geringsten auf sich zukommen. Worte, die bestätigen, dass Marc Eichmanns bisheriger Rekord von Tschannen in der Zukunft pulverisiert werden wird.

Das zweite Zuhause

Stefan Tschannen agierte erstmals im Jahr 2004 als B-Lizenz-Spieler des SC Bern für Langenthal. Nach einer kompletten NLB-Spielzeit in der darauf folgenden Saison versuchte er sich bei Biel und Basel in der NLA, kehrte aber im Jahr 2010 zurück und spielt seither konstant für die Oberaargauer. Und er wird es – trotz konkreten Angeboten aus der NLA – auch in den kommenden drei Saisons tun.

«Wieso einen Job aufgeben, der einem gefällt, der einem Freude bereitet? Das ist nicht meine Philosophie», begründet der SCL-Captain seine kürzlich erfolgte Vertragsverlängerung und hängt an: «Der Klub ist für mich nicht nur ein Arbeitgeber. Ich bin mit ihm stark verbunden. Er ist mein zweites Zuhause.»

Das hat nicht zuletzt auch mit erfolgreichem Spiel zu tun. Und deshalb auch mit Jeff Campbell und Brent Kelly, mit denen er die seit Jahren beste Angriffslinie der NLB bildet. «Manchmal genügt schon ein Blick, dass wir uns verstehen. Wir haben viel geredet in dieser langen Zeit. Einzelne Spielzüge wenden wir schon seit sieben Jahren an», erklärt Tschannen. Für ihn sei es deshalb durchaus wichtig gewesen, dass seine beiden Linienpartner ebenso verlängert hätten.

In dieser Zeit beim SC Langenthal hat sich Stefan Tschannen auch weiterentwickelt. Beispielsweise beherrscht er das Penaltyschiessen viel besser. «Ich habe Videos angeschaut und lasse mich weniger ablenken», sagt der linke Flügelstürmer. Früher sei er sich bewusst gewesen, dass alle auf ihn schauen würden, mittlerweile störe ihn das nicht mehr. Nicht zuletzt ist Stefan Tschannen auch ein bisschen ruhiger geworden, beispielsweise im Umgang mit den Referees.

Er könne sich zwar «grausam» ärgern – am meisten über sich selbst –, mittlerweile sei es aber kein Problem, mit den Schiedsrichtern sachlich zu diskutieren. Eines aber ist bis heute geblieben: «Ich bin sehr selbstkritisch. Und wenn ich verärgert bin, ist meine Körperhaltung nicht die beste.» Sein Ärger – egal, welchen Ursprungs – geht manchmal so weit, dass er sich kaum mehr konzentrieren kann und sich zuerst beruhigen muss. Und das, obwohl er sich privat als «typischen Berner und gemüt­lichen Menschen» sieht, der es lieber gemütlich als stressig hat.

Tore sind Erlösung

Stressig wird es auf dem Eis dennoch bald wieder. In etwa anderthalb Monaten beginnen die Playoffs, und in dieser Zeit ruhen die Hoffnungen nicht zuletzt auf dem besten Schweizer Skorer der NLB und seinen beiden Angriffspartnern. Das weiss Stefan Tschannen. Er hebt die Wichtigkeit der weiteren Linien hervor, sagt aber auch: «Wir wissen, dass wir die Erwartungen erfüllen können.» Tore schiessen sei für ihn eine Erlösung.

Der Druck falle ab, es herrsche pure Freude zu fünft. Und vielleicht bald wieder zu Tausenden, wenn der SC Langenthal wieder einmal um den Titel kämpfen kann. Gelingt es, so wäre Stefan Tschannen auch auf der nächsten Seite der SCL-Klubgeschichte präsent. (Berner Zeitung)