Zug - SCL Tigers: Nicht ganz dicht

Die Adventszeit, die schönste Zeit des Jahres. Gewiss nicht für die SCL Tigers! Sechs von sieben Spielen haben die Langnauer in dieser Kalenderphase verloren, der letzte Platz ist nurmehr drei Punkte entfernt. In Zug resultierte eine 0:3-Niederlage. «Der Puck läuft nicht für uns. Wir haben die Seuche», meinte Nils Berger, derweil Claudio Moggi von einem «bitteren Abend» sprach.

Wenngleich sich der Tabellenzweite verdient durchsetzte, war der Frust der Gäste nachvollziehbar. Nach torlosen zwei Dritteln hatten sie lange auf Punktezuwachs hoffen dürfen. Zudem beklagten sie, wie zuletzt beinahe in jeder Partie, einen Pfostenschuss. Und nach dem 0:1 in der 46. Minute liess Chris DiDome­nico eine hervorragende Ausgleichschance ungenutzt. Der Kanadier hat in den vergangenen Wochen zwar reichlich Assists geliefert, seit nunmehr dreizehn Spielen aber nicht mehr getroffen.

Das Lob von Emmanuel Peter

Der Langnauer Oktober- und ­Novemberhöhenflug ist definitiv vorüber. Die Leistung in Zug aber war ansehnlich. «An und für sich bin ich zufrieden. Wir haben es einer sehr starken Mannschaft ziemlich schwer gemacht», hielt Coach Heinz Ehlers fest. In der Tat brauchten sich die Tigers in kämpferischer Hinsicht nichts vorzuwerfen. Sie liefen viel und waren in den Ecken, wo es bekanntlich wehtun kann, präsent. Die heim- und formstarken Zuger, die nun zehn ihrer letzten zwölf Spiele für sich entschieden haben, kreierten während der ersten 40 Minuten bei personellem Gleichstand kaum Chancen.

Was primär mit der starken Langnauer Defensivarbeit zusammenhing. «Die Tigers standen kompakt, in taktischer Hinsicht machten sie vieles richtig», resümierte Emanuel Peter, welcher das dritte Tor buchte und nach dieser Saison ins Emmental wechseln wird. «Lange machte Langnau die Räume vor dem eigenen Tor dicht, das be­reitete uns Probleme.» Gefahr erzeugen vermochte das Heimteam fast ausschliesslich im Powerplay, in Überzahl sorgte Carl Klingberg mit dem 2:0 kurz vor Schluss denn auch für die Entscheidung.

Der Makel im Spiel der Gäste war die Offensive. Nach gefälligem Startdrittel mit einigen guten Möglichkeiten blieben sie vorab im Mittelabschnitt zu harmlos. «Keiner darf erwarten, dass wir Zug auswärts dominieren. Aber wir hatten genügend Chancen, um das Spiel in eine andere Richtung zu lenken», resümierte Ehlers.

Das Interesse an Federico Lardi

Sämtliche Sturmreihen hatte der Däne neu formiert, er tüftelt nach wie vor an der richtigen Mischung. Und fordert weiterhin Verstärkungen. Dem Vernehmen nach haben die Emmentaler Kontakt zu Verteidiger Federico Lardi aufgenommen. Der Bündner, welcher bereits zwischen 2010 und 2013 das Tigers-Trikot getragen hatte, rutschte zuletzt in Lausannes teaminterner Hierarchie etwas nach hinten, erhielt weniger Eiszeit. Ein Transfer während der laufenden Qualifikation scheint zumindest nicht ausgeschlossen zu sein. Hin­sichtlich der kommenden Saison könnte Marco Müller zum Thema werden, Sportchef Jörg Reber aber spricht nur von «losen Kontakten». Der Vertrag des SCB-Stürmers läuft am Ende dieser Spielzeit aus. Weitaus fortgeschrittener dürften die Verhandlungen mit Gottéron-Flügel Benjamin Neukom sein. Reber wird nächste Woche in Davos weilen, am Spengler-Cup Ausschau nach einem fünften Ausländer halten.

Apropos Davos: Im heutigen Heimspiel gegen den Rekordmeister bietet sich den Langnauern die Gelegenheit, die Adventszeit zumindest noch versöhnlich zu beenden. Matchtelegram Zug - SCL Tigers 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

6688 Zuschauer. - SR Staudenmann/Vinnerborg, Altmann/Borga. - Tore: 46. Schnyder (Peter, Schlumpf) 1:0. 53. Klingberg (Grossmann/Ausschluss Randegger) 2:0. 59. Peter 3:0. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Zug, 7mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers. - PostFinance-Topskorer: Martschini; Schremp.

Zug: Stephan; Helbling, Grossmann; Diaz, Alatalo; Erni, Schlumpf; Lüthi; Klingberg, Immonen, Senteler; Martschini, Holden, Suri; Zangger, McIntyre, Lammer; Peter, Marchon, Schnyder.

SCL Tigers: Ciaccio; Seydoux, Koistinen; Randegger, Stettler; Weisskopf, Müller; Zryd; Dostoinow, Schremp, Nüssli; Elo, Albrecht, DiDomenico; Kuonen, Berger, Lindemann; Moggi, Schirjajew, Roland Gerber; Nils Berger.

Bemerkungen: Zug ohne Diem und Morant, SCL Tigers ohne Haas, Murray und Blaser (alle verletzt). Pfostenschuss Schremp (11.). (Berner Zeitung)