Zug ist zurück, Bern bedient

Es gibt Szenen, die sind prädestiniert dafür, einen Wendepunkt darzustellen. Da schiesst in der 56. Minute des dritten Finalspiels der Zuger Lino Martschini aufs Tor. Es handelt sich um den Topskorer ausser Form, den Träger des gelben Helms, der in diesen Playoffs noch keinen einzigen Treffer erzielt und dafür ein ordentliches Mass an Kritik eingesteckt hat.

Martschini also schiesst, einigermassen harmlos. Doch Berns Leonardo Genoni lässt den Puck aus dem Fanghandschuh ins Tor gleiten. Es handelt sich um den Goalie in Bestform, den Keeper mit den besten Statistiken, der in diesen Playoffs so oft überzeugt und dafür ein ordentliches Mass an Lob erhalten hat.

1:1 steht es kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit. Und weil Ramon Untersander im finalen Feuerwerk für das Heimteam nur den Pfosten trifft, geht der dritte Vergleich tatsächlich in die Verlängerung. Dort scheitert Reto Suri zuerst am Pfosten, bei der nächsten Aktion in der 65. Minute steht er aber goldrichtig, lenkt den Schuss von Johan Morant ab und trifft wahlweise ins Zuger Glück oder mitten ins Berner Eishockeyherz.

Statt 3:0 führt der Meister in der Finalserie nur noch 2:1. Statt mit einer Hand nach dem Pokal zu greifen, werden sich die SCB-Spieler an den Kopf fassen. Sie verpassten die Gelegenheit, sich vom Gegner zu distanzieren. Bern war zwar nicht wesentlich überlegen und nur selten dominant, kontrollierte aber das Geschehen dennoch über weite Strecken – ausgenommen die Startphase: Da agierte Zug entschlossener und mit gehöriger Portion Härte.

Jarkko Immonen entschied gleich im ersten Einsatz den Zweikampf an der Bande gegen Justin Krueger für sich, Sven Senteler kam frei vor Genoni zum Abschluss und scheiterte. Die Sache mit der Härte übertrieben die Zuger im Anschluss: Als Immonen auf der Strafbank sass, stoppte Suri den Berner Andrew Ebbett mit einem Bandencheck.

Die regelwidrige Aktion wurde nicht geahndet, dafür kurze Zeit später jene von Immonen. Der Finne erhielt für seinen Check von hinten an David Jobin eine 5-Minuten-Strafe, Restausschluss inklusive. Beide Beteiligten mussten das Eis verlassen, Jobin kehrte fürs zweite Drittel zurück.

Zugs bis dato auffälligste Sturmformation war nicht mehr, und Bern nutzte die Strafe acht Sekunden vor Ablauf zum Führungstor: Ebbett verwertete nach Untersanders Schuss den Abpraller. Nun übernahm das Heimteam das Spieldiktat, kam durch Luca Hischier und Simon Moser zu ausgezeichneten Chancen.

Das Ende einer Serie

Im Mittelabschnitt lautete die Devise: Kontrolle über alles. Torszenen gab es selten, weil die Protagonisten den eigenen Slot inklusive Keeper mit Verve abschirmten. Zug war bemüht, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen, respektive vermehrt für Unruhe und Ablenker vor dem Berner Gehäuse zu sorgen. Allein: Es blieb bei der Absicht.

Und so warteten die Zentralschweizer auch nach dem zweiten Drittel auf ihr erstes Tor bei 5 gegen 5 Feldspieler in der Serie. Auf der Tribüne wirkte in dieser Phase sogar EVZ-Mentalcoach Saul Miller ratlos, der doch fürs Positivsein bekannt ist und bezahlt wird.

Auch die Berner warteten nicht mit zügigen Angriffen auf, doch dank der 1:0-Führung lastete der Druck nicht so stark auf ihren Schultern. Eric Blum und Simon Moser hätten den Zugern noch ein paar Kilogramm mehr aufbürden können: Beide scheiterten unmittelbar nach der zweiten Pause am Pfosten.

«Schwein gehabt, aber das gehört in den Playoffs dazu», sagte Zugs Captain Raphael Diaz. Er hatte am Ende gut lachen. Bern hingegen verlor in der Verlängerung, nachdem es zuvor saisonübergreifend achtmal in Folge eine Playoff-Überzeit für sich entschieden hatte. Noch ist der Meister im Vorteil. Ob Martschinis Glücksschuss und Genonis Missgriff tatsächlich einen Wendepunkt darstellen? Am Donnerstag wissen wir mehr. (Berner Zeitung)