Bernerin auf der Überholspur

In erster Linie handelte es sich um ein Experiment. Louis Heyer, bei Swiss Athletics für die Mittelstrecken verantwortlich, wollte herausfinden, wie sich Delia Sclabas präsentiert, wenn sie von starken erwachsenen Läuferinnen umgeben ist. In diesem Kontext trat das 16-jährige Multisporttalent aus Kirchberg am Meeting im französischen Belfort über 800 Meter an.

Elf Athletinnen standen im französischen Teil des Juras am Start, Sclabas war jene mit dem schwächsten Bestwert. Die Junioren-Weltmeisterin im Duathlon, mit Abstand Jüngste im Feld, liess sich von der ungewohnten Affiche nicht beeindrucken. Sie lief auf Platz 6, unterbot ihre Bestmarke in 2:04,30 Minuten um 1,7 Sekunden und den nationalen U-20-Rekord von Anita Weyermann um 84 Hundertstel.

An gleicher Stätte senkte die Zürcherin Fabienne Schlumpf ihren Landesrekord über 3000 Meter Steeple um über dreieinhalb Sekunden auf 9:26,86 Minuten. Die Olympiateilnehmerin belegte hinter zwei Kenianerinnen und einer für Bahrain laufenden Kenianerin Rang 4. Am Sonntag werden Schlumpf und Sclabas anlässlich des Frauenlaufs in Bern zu sehen sein. Aus Heyers Optik lässt sich festhalten: Experiment geglückt. (Berner Zeitung)