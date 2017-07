Glück im Unglück für Noemi Zbären

Die Bilder liessen das Schlimmste befürchten. Noemi Zbären blieb anlässlich der Lausanner Athletissima an der achten Hürde hängen, strauchelte und musste das Rennen aufgeben. Die 23-Jährige verspürte Schmerzen auf der linken Körperseite, unter anderem im Knie, welches vor 15 Monaten wegen eines Kreuzbandrisses hatte operiert werden müssen.

Am heutigen Morgen wurde die Emmentalerin von German Clénin in Ittigen untersucht. Der Swiss-Athletics-Arzt diagnostizierte eine Prellung an der linken Wade, das Knie hat den Zwischenfall schadlos überstanden. Ob Zbären wie vorgesehen am Dienstag in Luzern antreten wird, entscheidet sie am Montag. (Berner Zeitung)