Schweizer Sieg im 5-km-Rennen des Frauenlaufs

Die Zürcherin Fabienne Schlumpf distanzierte auf dem vierten Kilometer die Vorjahressiegerin Helen Bekele Tola und kam mit grossem Vorsprung ins Ziel. «Etwas Risiko ist immer mit dabei, aber mir war klar, dass ich durchziehen will, wenn ich den Angriff starte», sagte sie.

Schlumpf befindet sich derzeit in hervorragender Form. Am Freitag verbesserte sie, direkt aus dem Höhentraining in St. Moritz kommend, ihren Schweizer Rekord über 3000 m Steeple um mehr als dreieinhalb Sekunden.

Bekele rettete am Ende knapp den zweiten Platz vor der Komkurrenz ins Ziel. Im Spurt um Platz 3 unterlagen Martina Strähl (Horriwil/LV Langenthal) und Valerie Lehmann (Liebefeld) knapp der in Zürich lebenden Französin Aude Salord.

Strähl ärgerte sich im Ziel über einen taktischen Fehler. «Ich war vor Salord und war mir zu sicher, dass ich den dritten Platz behalten würde», ärgerte sie sich.

10km-Lauf: Nyffeler gewinnt Oberaargauer Duell

Gabi Nyffeler-Berger (Herzogenbuchsee) hat zum dritten Mal das 10-km-Rennen am Schweizer Frauenlauf gewonnen.

Die 38-Jährige entschied das Oberaargauer Duell mit Nicole Egger (Langenthal) für sich. Letztere hatte eigentlich Nyffeler zuletzt vom Leistungsvermögen her überholt.

In Bern war nun Nyffeler aber wieder die Schnellere. «Ich war überrascht, dass ich sie abhängen konnte», sagte die Siegerin. «Eigentlich rechnete ich damit,dass Nicole mich irgendwann distanzieren würde.»

21 Sekunden betrug am Ende die Differenz zwischen der Erst- und der Zweitplatzierten. Den dritten Platz belegte die Bernerin Melanie Maurer. (Berner Zeitung)