Lüthi verkürzt Rückstand in der WM

Tom Lüthi erreichte im siebten Saisonrennen zum sechsten Mal einen Podestplatz und schloss nach seinem 3. Rang im Grand Prix von Katalonien in Montmelo bis auf sieben Zähler zu WM-Leader Franco Morbidelli auf.

Gewonnen wurde das Rennen vom Spanier Alex Marquez. Der kleine Bruder von Moto-GP-Weltmeister Marc Marquez feierte einen Start-Ziel-Sieg und fuhr 3,525 Sekunden vor dem Italiener Mattia Pasini über die Ziellinie. Lüthi lag weitere 0,870 Sekunden zurück.

Der von Position fünf gestartete Emmentaler hatte schon in der ersten Kurve einen Umweg machen müssen und lag nach einer Runde nur an 7. Stelle. «Da habe ich für eine kurze Zeit meinen Rhythmus verloren», erklärte der Kalex-Fahrer. Bis zur 8. Runde hatte der noch nie so gut in eine Saison gestartete Schweizer die Pace aber wieder gefunden und nacheinander Takaaki Nakagami, Lorenzo Baldassarri, Miguel Oliveira und auch WM-Leader Franco Morbidelli überholt.

Marquez fuhr an diesem Wochenende fast in einer eigenen Kategorie und war nicht nur für Lüthi unerreichbar. Doch zu Pasini, dem Sieger des Rennens von vor einer Woche in Mugello, konnte Lüthi rasch aufschliessen. «Ich fuhr am Limit und wollte auch unbedingt Zweiter werden. Aber ich musste auch etwas die Reifen schonen, um nicht zu stürzen. Ich kann es nicht anders ausdrücken: Dieser 3. Rang ist einfach geil.»

Es war in seinem 240. GP-Rennen der 53. Podiumsplatz. Den ersten hatte er vor bereits 14 Jahren auf dieser Strecke nördlich von Barcelona gefeiert, als er wie 2010 und 2012 Zweiter geworden war. 2013 stand er in Montmelo als Dritter ebenfalls auf dem Podest. Die Aussichten nach dem 7. von 18 Saisonrennen auf seinen zweiten WM-Titel nach 2005 sind nach dem neuerlichen Podestplatz gestiegen.

Morbidelli, der mit Reifenproblemen zu kämpfen hatte, klassierte sich nur im 6. Rang und hat bloss noch 7 Zähler Vorsprung. Sein Teamkollege Marquez liegt nach seinem 6. GP-Sieg lediglich noch 20 Zähler zurück und möchte im Kampf um seinen 2. Titel nach 2014 (Moto 3) ein Wörtchen mitreden.

Aegerter bloss auf Rang 17

Dominique Aegerter, der bis zum Rennen in Montmelo neben Lüthi der einzige Fahrer im Moto-2-Feld war, der in diesem Jahr immer in die Punkteränge gefahren ist, fehlten bei 32 Grad als 17. weniger als eine Sekunde zu Rang 15. (Berner Zeitung)