Tom Lüthi: «Ich bin besser als je zuvor»

Hand aufs Herz: Alles andere als der WM-Titel wäre in diesem Jahr eine Enttäuschung.

Tom Lüthi: Es ist doch logisch, will ich nach Platz 2 in der letzten Saison unbedingt den Titel holen. Aber es ist nicht so, dass ich einen zweiten Rang auf jeden Fall negativ auslegen würde. Motorsport ist nicht planbar, man kann nicht alles kontrollieren. Je nach Rennverlauf bin ich auch mal nach einem 5. Platz glücklich oder mit einem Podestplatz unzufrieden.

Überwog nach Platz 2 im GP von Holland am Sonntag die Freude oder der Frust, weil Sie in der letzten Runde von der Spitze verdrängt worden waren?

Ich war sehr glücklich. Klar, hätte ich gern meinen ersten Saisonsieg eingefahren. Aber ich hatte wirklich alles versucht. Es wäre wohl besser gewesen, wenn Franco Morbidelli zu Beginn der letzten Runde vor mir gelegen hätte, so komisch dies klingen mag. Dann hätte ich vielleicht aus dem Windschatten an ihm vorbeiziehen können. Aber ich stand wieder auf dem Podest, alles ist okay.

Acht Rennen, sieben Podest­plätze: Worauf gründet Ihre Konstanz?

Ich fühle mich sehr wohl in meinem Team, die Erfahrungen aus dem letzten Jahr kommen uns zugute. Zudem habe ich mich am Start verbessert, bin in den ersten Runden schneller und generell aggressiver geworden. Mir die Aggressivität anzueignen, war nicht einfach; ich konnte nicht einfach mit dem Finger schnippen und sagen: «Nun bin ich so.» Es war ein langer Prozess, verbunden mit harter Arbeit – auch mental.

Sie sind der klar erfahrenste Pilot im Moto-2-Feld – ein Vorteil?

Wahrscheinlich schon. In ge­wissen Situationen handle ich reifer als andere, ein wenig cooler. Und vielleicht beherrsche ich das Spiel mit den Medien ein wenig besser. Aber: Die Jungen sind in der Regel echte Draufgänger­typen – was in einem Extremsport wie Motorradfahren, in dem man sich oft am Limit bewegt, sicher kein schlechter Charakterzug ist.

Hatten Sie erwartet, mit Franco Morbidelli ein Duell um die Weltmeisterschaft auszutragen?

Es folgen noch zehn Rennen, wir stehen nicht einmal bei Saisonhälfte. Also kann noch vieles passieren. Aber das Duell ist natürlich spannend und faszinierend, auch für die Fans. Jeder einzelne Punkt kann am Ende entscheiden. Ich spüre grosses Vertrauen in mich, in mein Team, in meine Maschine. Das ist das A und O.

Sind Sie in der Form Ihres Lebens?

Ich bin besser als je zuvor.

In den vergangenen Jahren verspielten Sie Ihre guten Ausgangslagen oft in der Mitte der Saison. Haben Sie Respekt vor einem neuerlichen Sommerloch?

Das ist Quatsch. Es sind statistische Spielereien. Damit können vielleicht die Medien etwas anfangen, mir sind sie total egal. Wichtig ist, dass ich mich während der Rennpause (3. Juli bis 6. August/die Red.) gut erholen kann, auch wenn in dieser Zeit Testfahrten anstehen. Ich werde mir Ferien gönnen, ein wenig Kitesurfen gehen.

«Es ist schon ziemlich bitter. Trotz den vielen Podestplätzen habe ich noch kein vernünftiges Angebot erhalten.»Tom Lüthi

Morbidelli hat für die WM 2018 bereits einen Vertrag bei einem Moto-GP-Team unterschrieben. Sind Sie frustriert, weil es bei Ihnen bisher nicht geklappt hat?

Es ist schon ziemlich bitter. Die Königsklasse ist definitiv mein Ziel. Und wie man sieht, mache ich meinen Job nicht so schlecht. (überlegt) Aber trotz den vielen Podestplätzen habe ich noch kein vernünftiges Angebot erhalten.

Es gibt Gerüchte, wonach das italienische LCR-Team nächste Saison einen zweiten Fahrer engagieren will und an Ihnen interessiert ist...

... von diesen Gerüchten weiss ich schon lange. Fakt ist: Es ist überhaupt nichts konkret. Aber ich habe nicht resigniert und glaube nach wie vor daran, dass der Aufstieg für mich möglich ist.

Spielt es diesbezüglich überhaupt eine Rolle, ob Sie Weltmeister werden oder nicht?

Ehrlich gesagt, nein. Die Verträge werden allesamt lange vor dem Saisonende unterschrieben. (Berner Zeitung)