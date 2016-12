Der Armut davongefahren

Das Markenzeichen war seine Nase, das Erfolgs­rezept sein Wille. Ferdinand «Ferdy» Kübler ist gemeinsam mit Bernhard Russi und Roger Federer der populärste Schweizer Sportler in der Geschichte. Sein Palmarès umfasst neben dem Tour-de-France-Triumph sowie dem Gewinn des Strassen-WM-Titels ein Dutzend nationale Meistertitel und fast hundert Siege auf Strasse, Bahn und im Quersport. Zwanzig Jahre dauerte seine Karriere, sechs davon wurden durch den Zweiten Weltkrieg beeinträchtigt. Mehr als doppelt so lange war er als Geschäftsmann, Markenbotschafter und als rechte Hand von Tour-de-Suisse-Direktor Sepp Voegeli tätig. Nun ist «Ferdy National» in seinem Wohnort Birmensdorf im Alter von 97 Jahren gestorben.

Am ehemaligen Wohnhaus in Marthalen prangt heute eine Plakette. In den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts jedoch deutete nichts auf eine grosse Karriere hin. In der Familie Kübler im Zürcher Weinland war das Geld knapp. Der Vater arbeitete als Pfleger in der Psychiatrischen Anstalt Rheinau, später selbstständig als Schuhmacher und Kleinbauer. Die fünf Kinder mussten an Wochenplätzen ausserhalb des Hauses Geld verdienen.

Ferdy war ein Spassvogel, konnte Leute nachahmen. Als er im Gutsbetrieb Rheinau die Köchin imitierte, schlug diese ihn mit einer Schüssel auf die Nase. Den «Buck» liess er operativ ausbessern. Aber die Nase, die ihm den Übernamen «Adler von Adliswil» bescherte, blieb sein Markenzeichen.

Nach dem Schulaustritt arbeitete Kübler als Knecht und baute sich aus alten Veloteilen ein Rennrad. Obwohl Vater Alfred nicht nur Schuhe, sondern auch Velos reparierte, wollte er vom Radsport nichts wissen. Alkohol und Jähzorn führten dazu, dass er das Rad des Sohns zersägte. Was zur Folge hatte, dass der Junior zu Hause auszog, sich in einer Bäckerei und später bei einem Bijoutier als Ausläufer nützlich machte. Sein Antrieb war klar: der Armut davonfahren. Am 25. Juni 1937 war es so weit: Mit einem geliehenen Rad bestritt er in Affoltern am Albis das erste Rennen. Von Gegnern gefoppt, weil er ohne richtige Rennhosen und in Halbschuhen in die Pedale trat, wurde Kübler Dritter.

Das gleiche Resultat glückte ihm eine Woche später beim Bergrennen Luzern–Engelberg: Ferdy war stolz, als er einen Emmentaler Käse als Preis nach Hause nehmen konnte. Und er wurde noch glücklicher, als er mit 170 von einem Kollegen geliehenen Franken endlich ein eigenes, feuerrotes Rennrad kaufen konnte.

In den nächsten zwanzig Jahren sollte er an die 2000 Rennen bestreiten, in der zweiten Saison jedoch musste er in die RS ein­rücken. Nahtlos folgte im Dezember 1939 der Übergang in den Aktivdienst. Sein Bruder Alfred riet ihm, eine Berufsfahrerlizenz zu lösen. Damit erhielt Kübler für Training und Rennen Urlaub. Halbtags trainierte er, den Rest verbrachte er in einer Fabrik. Um Geld zu verdienen, schweisste er Velorahmen zusammen.

Als Profi trug er das Trikot von Altmeister Paul Egli, der eigene Velos produzierte. Egli regis­trierte vermutlich, dass ein Rivale heranreifte, den man besser zum Freund als zum Gegner hatte. Später fuhr Kübler für Cilo. Wobei ihn die Lausanner 1947 nach sturzbedingt schwacher Leistung in der Tour de Suisse im Stich liessen und er in Fritz Dietsche von Tebag einen väterlichen Berater fand. Tebag profitierte während vieler Jahre von der Rivalität der beiden «K». Nie zuvor und nie danach hat es zwischen Schweizer Fahrern ein ähnlich faszinierendes Duell wie jenes zwischen Kübler und Hugo Koblet gegeben. Der Stadtzürcher Koblet war der Gegenentwurf zum Landei Kübler. Er kam aus besser betuchtem Haus, ihm fiel alles leichter. Er hatte viel Talent, war weniger verbissen, hatte Erfolg bei den Frauen.

In Zürich gab es zwei Cafés mit radsportaffinem Publikum; in einem verkehrten die Anhänger Küblers, im andern jene Koblets. Typisch für die Sportler waren die Bezeichnungen, welche die Franzosen für sie verwendeten: «le fou pédalant» für den ungestümen Ferdy, «le pédaleur de charme» für den schönen Hugo.

Als Koblet auftauchte, hatte sich Kübler schon einen Namen gemacht, nicht zuletzt dank eines unvergesslichen Radiointerviews nach einem Etappensieg in der Tour de Suisse 1947. Kübler reüssierte solo, liess die Koryphäen Fausto Coppi und Gino Bartali wie Anfänger aus­sehen. Als seine Kräfte auf den letzten Kilometern nachliessen, reichte ihm sein Bruder Alfred eine Flasche, in der sich eine Mischung aus Bier und Absinth befand. «Es git nur äine, wo die Etappe gäge die Italiäner häd chönne günne, und das bin ich, de Ferdy», resümierte Kübler. Wobei er auch Lehrgeld hatte bezahlen müssen, ehe er ab 1950 seine grössten Erfolge feierte.

Am Vorabend der Schweizer Meisterschaft 1943 wurden ihm und Paul Egli im Hotel von einem Boten Erdbeertörtchen mit einer Grusskarte von einem «Fan» überbracht. Wie sich später herausstellte, war die Aktion von einem Pfleger einer gegnerischen Equipe inszeniert, der Crèmefüllung Ar­sen beigemischt worden. Egli und Kübler traten trotz Durchfall zum Rennen an, verschwanden aber rasch wieder von der Strasse.

Am 24. Oktober 1957 bestritt Kübler auf der Bahn an der Seite des langjährigen Rivalen Rik Van Steenbergen seinen letzten Wettkampf. Das Zürcher Hallenstadion war mit 12 551 Zuschauern ausverkauft. Einige Tausend, die den im Herzen Amateur gebliebenen Ferdy ehren wollten, hatten keinen Einlass gefunden.

Plauschfahrten mit Kollegen, Golf spielen und Ski fahren – so schien sich die Zeit nach dem Rücktritt anzukünden. Weil seine Frau Floristin war, kaufte Kübler einen Blumenladen. Für einen Pastafabrikanten kehrte er in den Radsport zurück, diesmal als Sportdirektor einer Profiequipe. Für das Stärkungsmittel Bio-Strath hielt er Vorträge, für den Tüftler Hans Hess war er Verkäufer der Descente-Anzüge für Rad- und Skirennfahrer. Trident-Kaugummi erreichte mit Küblers Gesicht Höhenflüge, der Credit Suisse und Mercedes diente der Zürcher als Galions­figur. Die Verzettlung in so viele Branchen tat der Beliebtheit keinen Abbruch. Für gewisse Engagements verlangte Kübler nichts, beispielsweise für eine Kampagne des Büros für Unfallverhütung. Auf Plakaten befürwortete er das Gurtenobligatorium.

Kübler war sparsam, er wusste mit Geld umzugehen. Ein missglückter «Ausflug» ins Börsengeschäft war ihm eine Lehre: «Das ist nur etwas für Leute, die sich täglich damit befassen können», befand Ferdy und steckte die Ersparnisse in Immobilien. Seine Popularität nutzte er auch, als er das Skilehrerpatent erwarb und im Bündnerland prominenten Gästen das Ski-ABC beibrachte.

Achtmal hat Kübler an der Tour de Suisse teilgenommen, dreimal hat er sie als Sieger beendet. Sepp Voegeli, der das serbelnde Rennen übernahm, war Küblers Popularität nicht entgangen. Ab 1967 akquirierte dieser Sponsoren, half mit, die Veranstaltung auf eine gesunde Basis zu stellen. Voegeli war der Macher. Kübler der Selfmademan ohne Managementausbildung, aber mit untadeliger Arbeitsmoral. Einen jungen Journalisten nahm er einen Tag lang auf Akquisitionstour mit. Dieser staunte, als er sah, wie Kübler nach ausgedehnten Mittagessen mit zu Freunden gewordenen Direktoren die fast beiläufig getroffenen Abmachungen handschriftlich rapportierte und den Sponsoren von der Sekretärin umgehend bestätigen liess.

Ein fataler Sturz am Zürcher Waidquer hatte Kübler 1940 indirekt zu seiner ersten Frau geführt. Bei der Familie Eichenberger in Adliswil hatte er ein Zimmer gemietet und wurde nach dem Missgeschick zum Essen eingeladen. Während er die Verletzungen auskurierte, war Rösli Eichenberger Pflegerin und Trösterin. Die Beziehung mündete 1944 in die Ehe. 1948 wurde Sohn André, 1952 Tochter Anita und zehn Jahre später Sohn Stefan geboren. In den 70er-Jahren trennte sich das Paar. Worauf Kübler die als Flight-Attendant tätige Christina Leib­undgut aus dem Spiegel bei Köniz kennen lernte. Die Bernerin wurde 1995 seine zweite Ehefrau, welche in den letzten Lebensjahren als Pflegerin des an Altersgebrechen leidenden Radstars eine zentrale Rolle spielte.

Küblers Werk wurde mehrfach honoriert. Hohe Beachtung fand eine von den Medien im Jahr 1983 inszenierte Wahl zum «Sportler des Jahrhunderts». Waren damals nicht nur die sportlichen Erfolge, sondern auch die Medienpräsenz wegen der kommerziellen Aktivitäten von Belang, sind die letzten Ehrungen als Hommagen an den Menschen und Sportler Kübler zu verstehen. 2003 erhielt er an den Sports Awards den Ehrenpreis, 2010 bei der Wahl zum «Schweizer des Jahres» den Lifetime-Award überreicht. Nach Hugo Koblet ist nahe der Rennbahn in Oerlikon ein Weg benannt. Noch fehlt in Zürich oder Adliswil ein Ferdy-Kübler-Platz. (Berner Zeitung)