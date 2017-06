Der Star aus dem Niemandsland

Die Faszination ist ungebrochen. Rollt die Tour de France an, steht die Welt kopf. Leitplanken werden ohne politisches Hickhack verschoben, im realen wie im übertragenen Sinn. Vermeintlich Komplexes wird unkompliziert umgesetzt, Bern lässt grüssen.

Momentan bereitet sich der Tross in Düsseldorf auf den samstäglichen Start vor. Allein die ­Nähe zu den veloverrückten Holländern garantiert einen Grossaufmarsch. Das Rheinland er­wartet die orange Invasion – Bern lässt ein zweites Mal grüssen.

Der Unterschied zwischen Tour de France und Fussball-EM findet sich bei der Popularität der Protagonisten. Rennfahrer wie die legendären Fausto Coppi und Eddy Merckx, deren Namen jedes zweite Kind kannte, gibt es keine mehr. Der letzte Volksheld war Marco Pantani, der mutmasslich mit EPO gedopte Pirat, welcher im Stil eines Junkies verstarb. Was zumindest partiell das Ausbleiben von Nachfolgern erklärt.

Der Radsport gehört heute vermutlich zu den saubereren unter den grossen Sportarten, die Fahrer leiden noch immer unter den Sünden ihrer Vorgänger. Trotzdem scheint es einem Akteur zu gelingen, den Starstatus zu er­langen. Weil er Rennen gewinnt – und sich auch als Persönlichkeit vom Rest des Feldes abhebt.

Langweilige Fragen

Peter Sagan ist die schillerndste Figur im Peloton, ein Farbtupfer in der von asketisch wirkenden Gestalten wie dem dreifachen Tour-Gewinner Chris Froome geprägten Szene. Er tut, was ihm ­behagt; er sagt, was er denkt.

Erstaunlich daran ist nicht zuletzt die Herkunft. Sagan kommt aus der Slowakei – in Sachen Radsport ein Niemandsland. Journalisten gehören nicht zu seinen bevorzugten Gesprächspartnern – «weil sie immer die gleichen Fragen stellen», wie er festzuhalten pflegt. Den Kampf gegen Doping beäugt er kritisch, insbesondere die Meldepflicht der Aufenthaltsorte. «Wir leben wie im Gefängnis», meinte er im Frühling.

Kindern und Jugendlichen gegenüber präsentiert er sich von seiner herzlichen Seite. Nach dem Tour-de-Suisse-Prolog in Cham liess er auch dann noch Selfies mit sich machen, als die Busse der restlichen Teams ihren Stellplatz längst verlassen hatten. Das Gefährt des Sagan-Rennstalls wurde regelrecht belagert – wie einst Bode Millers Wohnmobil.

Akrobatische Einlagen

Es handelt sich nicht um die einzige Parallele zwischen dem Slowaken und dem Amerikaner. Wie der ehemalige Skikönig benötigt der Veloprofi Freiräume. Wie Miller versteht Sagan den Wettkampf als Spiel, wie bei Miller hat die Wesensart exzentrische Züge, wie Miller sticht Sagan nicht zuletzt durch seine technischen ­Fähigkeiten heraus.

Vor ein paar Jahren – das Video avancierte zum Quotenrenner – fuhr er mit dem Rennrad von der Strasse über die Motorhaube in einem Zug aufs Autodach. Teamkollegen berichteten, im Training sei er einen Moment lang nur auf dem Vorderrad gerollt. Der bei Töffpiloten beliebte «Wheelie» gehört ebenfalls zu seinem Akrobatikrepertoire. Sagan bestritt als Jugendlicher BMX- und Radquerrennen, auf dem Mountainbike liess er sich als Junioren-Weltmeister feiern. Er beherrscht das Velo wie kein Zweiter, geht in Abfahrten mehr Risiko ein als andere.

Seit dieser Saison trägt der 27-Jährige das Tenue von Bora-Hansgrohe. Der Transfer vom Tinkoff-Team – der russische Unternehmer stellte den Betrieb ein – zur Equipe aus Bayern erstaunte; dessen Ursache ist kein Geheimnis. Sagan durfte seine Entourage mitnehmen; es wurden je ein Trainer, Mechaniker, Manager und Stratege sowie ein halbes Dutzend Teamkollegen integriert. Unter Letzteren finden sich sein Bruder Juraj und sein Kumpel Maciej Bodnar. In einer Sportart, in der man kaum Zeit zu Hause verbringt, ist der Wohlfühlfaktor von hoher Bedeutung.

Der zweifache Strassenweltmeister mag die Inszenierung. Sein Erscheinungsbild bewegt sich zwischen Popstar und Schauspieler, in der «Herr der Ringe»-Trilogie zum Beispiel würde er optisch eine gute Falle machen. Der Slowake wirkt reifer als in seinen ersten Profijahren. Aussetzer wie jenen an der Siegerehrung der Flandern-Rundfahrt 2013, als er einer Ehrendame in den Allerwertesten kniff, während diese Gewinner Fabian Cancellara küsste, leistet er sich nicht mehr.

Ein Verwandlungsküstler

Ralph Denk, Chef von Bora Hansgrohe, bezeichnete Sagan in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» als Verwandlungskünstler. «Peter kann von einem Moment auf den anderen vom hoch konzentrierten Sportler auf Komödiant umschalten», konstatierte der Deutsche, für den die Rechnung noch nicht ganz aufgegangen sein dürfte.

Rund fünf Millionen Euro soll das Salär des Leaders betragen, kein Profi verdient mehr Geld. Der angestrebte Classique-Triumph jedoch ist im Frühling ausgeblieben. In den nächsten drei Wochen erhält Sagan die Chance, Werbung in eigener Sache zu ­machen. Fünfmal hat er die Tour de France bestritten, fünfmal die Punktewertung gewonnen. Erreicht er Paris erneut im Grünen Trikot, schliesst er zu Rekord­halter Erik Zabel auf.

Selbst unter den Widersachern zweifelt kaum einer daran, dass es so weit kommen wird. Sagan ist kein Pantani, aber seinen Teil zur Faszination Tour de France trägt er allemal bei. Wer daran zweifelt, sei an die Schlussphase der 16. Etappe 2016 erinnert, an den spektakulären Sprintsieg auf der Papiermühlestrasse – Bern lässt ein drittes Mal grüssen. (Berner Zeitung)