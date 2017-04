Ein Belgier siegt, ein anderer geht

Radsport kann ungerecht, zuweilen grausam sein – wie Peter Sagan dieser Frühlingstage erfährt. Kam der Weltmeister in der Flandern-Rundfahrt zu Fall, erlitt er am Sonntag bei Paris–Roubaix gleich zweimal einen Defekt. Von der Leichtigkeit, die den Slowaken in den letzten Jahren von Sieg zu Sieg zu tragen schien, ist nicht viel übrig geblieben.

Greg van Avermaet hingegen surft seit dem Olympiasieg auf einer Erfolgswelle – im Vélodrome von Roubaix verwies der Belgier Zdenek Stybar auf Rang 2. Der Tscheche fand sich auf den letzten Kilometern in jener Rolle wieder, die im Drehbuch seines Quick-Step-Ensembles für Tom Boonen vorgesehen war. Der Belgier, in Roubaix mit vier Erfolgen Rekordsieger, bestritt sein letztes Rennen.

«Tomeke», wie er von seinen Anhängern liebevoll genannt wird, ist der beliebteste Sportler seines Landes – und der einzige Radprofi seiner Generation, der in der Gunst der Flamen höher steht als Fabian Cancellara. Boonen ist fünf Monate älter als der Berner, beide haben sieben bedeutende Classique-Siege errungen, oft werden die langjährigen Rivalen im gleichen Atemzug genannt.

Boonens Popularität beruht nicht nur auf seinen Stärken, sondern auch auf seinen Schwächen respektive der Art, wie er mit diesen umgegangen ist.

2005 triumphierte er innert einer Woche in der Flandern-Rundfahrt und bei Paris–Roubaix. Er war 24-jährig, stieg vom talentierten Sportler zum Nationalhelden auf. Er wurde allseits umgarnt, sein öffentlich gewordenes Leben drehte sich um schöne Frauen und schnelle Autos.

Es folgte der Griff zur Flasche, es resultierten mehrere positive Kokaintests. Die Sanktionen waren vergleichsweise lächerlich, was nicht erstaunt. In der belgischen Gesellschaft geniessen erfolgreiche Sportler einen deutlich höheren Status als in der helvetischen.

Boonen stellte sich den unangenehmen Fragen und gestand, Mist gebaut zu haben. Er rappelte sich auf, gewann 2012 zum zweiten Mal das erwähnte Kopfsteinpflasterdouble. Er heiratete, wurde Vater, verabschiedete sich als gefestigte Persönlichkeit.

Wie Fabian Cancellara tat er dies auf grosser Bühne, im Unterschied zum Schweizer Doppelolympiasieger blieb dem Flamen das Erfolgserlebnis verwehrt. Der 36-Jährige belegte lediglich Rang 13. Obwohl er eine ausgezeichnete Vorstellung geboten hatte. (Berner Zeitung)