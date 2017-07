Gut, aber nicht perfekt

Gut geölte Geldmaschine

Das grösste Radrennen der Welt beruht auf einem sehr speziellen Geschäftsmodell, über das die private Organisatorin ASO gerne Stillschweigen bewahrt.



12 Millionen Zaungäste verfolgen die Tour de France jedes Jahr vom Strassenrand aus, dazu kommen eine Milliarde Zuschauer am Bildschirm. «Le tour» ist nach den Olympischen Spielen und der Fussball-WM die drittgrösste Sportveranstaltung der Welt.



Einzigartig ist das Geschäftsmodell: Organisiert wird das mythische Radrennen nicht etwa von einem nationalen Sportverband, sondern seit 1947 von einem privaten Anbieter, der sich nicht gerne in die Karten schauen lässt.



Amaury Sport Organisation (ASO) gehört zum Familienkonzern Amaury, der von der Witwe Marie-Odile Amaury (77) geführt wird und unter anderem die Sportzeitung «L’Equipe» herausgibt. Weder ASO noch Amaury publizieren Zahlen. Der Umsatz der Tour de France wurde bei der 100. Ausgabe 2013 auf 150 Millionen Euro geschätzt und dürfte heute klar darüber liegen.



ASO organisiert auch andere Radrennen, unter anderem den Klassiker Paris–Roubaix. Drei Viertel des ASO-Umsatzes ­entfallen aber auf die Tour de France. Deren Gewinnmarge wird auf 15 Prozent geschätzt. Denn bei den Amaurys schaut man aufs Geld: Sie zahlen insgesamt nur 2,3 Millionen Euro an Preisgeldern – 500'000 Euro für den Tour-Gewinner 2017, 11'000 Euro für Etappensieger und 1000 Euro für die Letzten, die das Ziel am 23. Juli erreichen.



Das sind Brosamen im Vergleich zu den 36 Millionen Euro, die zum Beispiel das Pariser Tennisturnier Roland-Garros an Preisgeldern auszahlt. ASO hält dagegen, dass die Tour-Fahrer von ihren Teams entlöhnt würden.



Teurer Tour-Auftakt



60 Prozent der Einnahmen ­verdient ASO mit den Fernsehrechten. 190 TV-Sender in aller Welt bringen Bilder von der Tour de France, 60 senden live. Und bei den stundenlangen Übertragungen interessieren sich die Zuschauer, wie Studien ergeben haben, nur zweitrangig für das Rennen.



«Wenn man die TV-Zuschauer befragt, warum sie die Tour verfolgen, nennen sie als Erstes die schönen Landschaften und dann erst den Rennwettbewerb», meint Gilles Dumas vom Marketingunternehmen Sportlab.

Den Rest der Einnahmen der ASO bilden die Beiträge der Sponsoren (30 Prozent) und der Etappenorte (10 Prozent).



Die Sponsoren – vom offiziellen Zeitmesser bis zu den fünf zahlungskräftigen Partnern – erhalten millimetergenau kalkulierte Rechte und Ansprüche. Die Etappenorte müssen ihrerseits rund 100'000 Euro an Grundgebühren hinblättern. Selbst Stammgäste wie Alpe d’Huez (Bergankunft) zahlen dreimal mehr, wenn die Tour ihretwegen einen Umweg macht.



Da der Zielort Paris mit den Champs-Elysées fix ist, zahlt der Ausgangspunkt umso mehr. Düsseldorf soll in diesem Jahr laut dem «Kölner Stadtanzeiger» 4,5 Millionen Euro hingeblättert haben. Klagen sind dennoch nicht zu hören. Hundert Orte bewerben sich jeweils, um entweder Start oder – noch besser – Ziel einer Etappe zu werden. Nur jeder vierte Kandidat wird berücksichtigt. Stefan Brändle, Paris