Pozzovivo siegt und übernimmt das Leadertrikot

Der Rummel um Tom Dumoulin ist in seiner Heimat riesig – an der Tour de Suisse bezahlt der 26-Jährige den Preis dafür. Durch den Triumph am Giro d’Italia hat sich im Leben des Olympiazweiten im Zeitfahren vieles geändert. Mehr...

Von Philipp Rindlisbacher 15.06.2017