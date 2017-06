Slowene greift nach dem zweiten Gesamtsieg

Der Slowene gewann das Teilstück von Zernez zum Tiefenbachgletscher ob Sölden und steht vor seinem zweiten Gesamtsieg nach 2015. Simon Spilak siegte 22 Sekunden vor dem Spanier Ion Izagirre und 36 Sekunden vor dem Amerikaner Joe Dombrowski. Der Italiener Domenico Pozzovivo, der bisherige Leader, traf zusammen mit dem Schweizer Teamkollegen Mathias Frank ein, mit mehr als zweieinhalb Minuten Rückstand.

In der Gesamtwertung setzte sich Spilak mit einem komfortablen Vorsprung an die Spitze. Der Italiener Damiano Caruso, der in der Etappe als bester der Mitfavoriten als Vierter gut eine Minute einbüsste, liegt nun als Gesamt-Zweiter 52 Sekunden zurück. Der Niederländer Steven Kruijswijk ist mit 1:05 Minuten Rückstand Dritter. (fal/sda)