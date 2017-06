So lief der Unfall des Schwingerkönigs ab

«Ein nicht enden wollender Horrorfilm» sei Glarners Sturz in die Tiefe für sie gewesen, beschreibt Sarah Meier den Unfall des Schwingerkönigs. Die Redaktorin der «Schweizer Illustrierten» hat laut einem Bericht des Magazins zusammen mit einem Fotografen und dessen Assistenten das Fotoshooting mit Matthias Glarner auf dem Gondeldach gemacht. Die Idee des Magazins: den Haslitaler in seiner Heimat zeigen.

Die Geschichte sei als Vorschau auf das Unspunnenfest geplant gewesen, das vom 26. August bis 3. September stattfindet. Dabei habe man den aktuellen König auch in seinem Arbeitsumfeld zeigen wollen. Glarner ist Personal Coach bei den Bergbahnen Meiringen-Hasliberg, zu der auch die Bahn Twing–Käserstatt gehört.

Mit Bildidee sofort einverstanden

Glarner sei mit der Bildidee sofort einverstanden gewesen, zumal er bereits einmal für ein Foto in der «Jungfrau Zeitung» auf einen Gondelmast stieg (Bernerzeitung.ch/Newsnet berichtete). Für den Aufenthalt auf einem Kabinendach sei er ausgebildet und qualifiziert, wie die Zeitschrift schreibt.

Um dieses Bild geht es: Matthias Glarner steht während des Shootings auf dem Kabinendach. Bild: Facebook

Die Untersuchungsbehörden gehen der Frage nach, die auch die Öffentlichkeit umtreibt: Wurden während des Shootings Sicherheitsregeln verletzt? «Nein, überhaupt nicht», sagt Hanspeter Wenger gegenüber der «Schweizer Illustrierten». Der Inhaber der Bergbahnen Meiringen-Hasliberg und damit Chef von Matthias Glarner attestiert allen Beteiligten eine gewissenhafte Vorbereitung.

Vier Monate kein Sport

Auch sei Glarner jederzeit vorschriftsgemäss gesichert gewesen, wie das Magazin schreibt. Eine Viertelstunde habe das Fotoshooting gedauert. Auf dem Weg nach unten sei dann das passiert, was Gegenstand der laufenden Untersuchung ist. Matthias Glarner signalisierte per Funk, dass er bereit sei, ins Tal zu fahren. Nach dem Sturz aus zwölf Metern Höhe sei das Shooting-Team sofort zur Stelle gewesen und habe die Rega alarmiert.

Glarner, der jederzeit ansprechbar gewesen sei, wurde noch am selben Tag im Inselspital in Bern operiert. Der Patient habe die Eingriffe an Becken und Fussgelenk gut überstanden, sagt sein Chirurg, Klaus Siebenrock, der Illustrierten. Zwei Monate lang müsse er an Krücken gehen und innerhalb der nächsten vier Monate sei sportliche Betätigung nicht möglich. Das heisst, das Unspunnenfest wird ohne den König stattfinden. (oli)