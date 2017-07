Anders als die anderen

Dustin Brown kann die Frage zu seinem Spielstil nicht mehr hören, aber natürlich wurde sie auch in Wimbledon wieder gestellt. «Ich habe es schon eine Million Mal gesagt», pflegt er dann zu sagen, «ich bin, wie ich bin.» Das war nach seinem Erstrundensieg gegen João Sousa nicht anders. Aber es ist nun mal auch so, dass Dustin Brown einfach unverkennbar ist – auch wenn er das selber anders sieht.

Wenn der Deutsch-Jamaikaner am Mittwoch auf Andy Murray (ca. 12.30 Uhr) trifft, wird seine un­orthodoxe Art, Tennis zu spielen, wieder für Begeisterung sorgen, völlig unabhängig vom Ergebnis. Mal gewinnt er einen Punkt am Netz mit einer spektakulären Becker-Rolle, nur um den nächsten mit einem Stoppball abzuschenken, der bereits auf der eigenen Platzhälfte wieder den Boden erreicht. Nicht wenige sagen deshalb, seine Taktik sei es, keine zu haben. Andere sogar, er habe keine Ahnung, was er tut.

Die Nummer 97 der Welt ist sicher nicht der beste Spieler auf der Tour, dafür aber der unterhaltsamste. Neben dem Platz lernt man eine spannende Persönlichkeit kennen, bei der wie auf dem Spielfeld nie zu erahnen ist, was denn als Nächstes kommt – mal ist er lustig und humorvoll, mal kritisch und nachdenklich.

Dennoch wird der 32-Jährige aufgrund seiner karibischen Lässigkeit, seiner Dreadlocks, die ihresgleichen suchen, und seiner Spielweise meistens nur als Paradiesvogel und Wundertüte be­titelt, er selber kann mit diesen Vergleichen gar nichts anfangen. «Mir ist das egal. Wenn die Leute finden, sie müssten das schreiben, weil ich anders aussehe und anders spiele, sollen sie das.»

Für ihn mache das keinen Unterschied. «Ich bin, wie ich bin.» Er sehe sich als Mensch wie jeder andere auch und werde sich aufgrund irgendwelcher Beschreibungen auch nicht ändern.

Den Stil in Deutschland gelernt

Tatsächlich ist Dustin Brown viel mehr als einfach nur ein Spassvogel, er ist ein Mann mit einer interessanten Geschichte. Begonnen hat seine Laufbahn im deutschen Celle. Mit fünf Jahren hielt er zum ersten Mal einen Schläger in der Hand, weil er gleich neben einem Tennisplatz wohnte, seine Eltern die Trainer kannten. Mit elf zog er nach Jamaika um – nicht nur wegen seiner Wurzeln: Tennisspielen war teuer, und vom Verband erhielt er nie die ­gewünschte Unterstützung. In Jamaika war es auch nicht so einfach, es gab zwar genügend Plätze – aber von Struktur war dabei nicht viel zu sehen, auch von Trainern nicht. «Ich ging auf den Platz und spielte einfach Tennis.»

Kommt aus dieser Zeit sein unverkennbarer Stil? «Nein, so wurde es mir als Kind in Celle beigebracht. Auch diese Frage verstehe ich nicht: Nur weil heute nicht mehr viele so offensiv spielen, ist es doch bei mir nichts Besonderes. Es sagt auch niemand, Federer solle anders spielen.» Was Brown aber durchaus bemängelt: Die Entwicklung der Plätze kommt seinen Stärken überhaupt nicht entgegen. Die Beläge würden immer langsamer, es sei immer schwieriger, sich daran anzupassen.

Das ist mit ein Grund, warum er in seiner Karriere nie besser klassiert war als auf Rang 64. Diese Saison hat gut angefangen, er war drauf und dran, weiter nach vorne zu kommen, da bremste ihn Anfang Februar ein Bandscheibenvorfall. Lange spürte er die Nachwehen, doch weil er nicht ganz pausieren wollte, tat er etwas, was er zuvor nie getan hatte: Er liess sich zum ersten Mal in seinem Leben fit spritzen. «Das wollte ich eigentlich nie tun, ich halte nicht viel davon – aber es ging nicht mehr anders, da ich nach den Spielen am anderen Tag nicht mehr laufen konnte», sagt Brown.

Den VW-Bus verkauft

Nun fühlt er sich wieder gut und freut sich auf den Vergleich mit Andy Murray. An grosse Partien hat er auf jeden Fall gute Erinnerungen: 2015 schlug er an selber Stätte sensationell Rafael Nadal. Eine Partie, die er als beste seiner Karriere einstuft. Die schottische Nummer 1 der Welt wolle er nun so gut wie möglich fordern, die Atmosphäre im Stadion geniessen. Brown will in naher Zukunft auch in die Top 50 der Welt vorstossen. Die Zeiten, in denen er mit dem VW-Bus durch ganz Europa an Challenger-Turniere tingeln musste, ­sollen definitiv vorbei sein.

Er ist überzeugt, dass ihm das gelingt: «Den Bus habe ich vor kurzem verkauft, weil ich ihn kaum mehr gebraucht habe.» (Berner Zeitung)