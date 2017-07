Auf dem Weg zu alter Stärke

Um die Relevanz eines Ereignisses zu testen, gibt es im Tennis­zirkus einen durchaus praktika­blen und darum auch häufig verwendeten Koeffizienten. Man könnte es den «Federer-Faktor» nennen. Wann immer nämlich eine Geschichte für wichtig empfunden wird, muss sich auch der Baselbieter mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit zu diesem Thema äussern und seine Meinung kundtun. Eine andere Variation des «Federer-Faktors» ist, dass sein Name in die Fragen an andere Spieler mit einfliesst.

Victoria Asarenkas Rückkehr auf die Frauen-Tour nach ein­jähriger Absenz und der Geburt ihres ersten Kindes, das ist jetzt zum Beispiel so ein Ereignis. Es dauerte denn auch nicht lange, bis die Weissrussin gefragt wurde, ob Federer, der vierfache Vater, sie irgendwie inspiriert habe. Die 27-Jährige antwortete etwas verdutzt: «Nichts gegen Roger, aber ich denke nicht, dass er mich inspiriert hat. Ich bin der Meinung, dass sich seine und meine Situation nicht wirklich ver­gleichen lassen.» Auch wenn ihr Sohn gleich heisst wie ein Kind des Schweizers: Leo.

Und weil man dieses Spiel bis zur Unendlichkeit fortsetzen kann, wurde anschliessend wiederum Federer auf die Reaktion Asarenkas angesprochen. Lachend sagte der 18-malige Major-Sieger: «Ich kann nicht beur­teilen, wie es für sie war. Aber es wäre sicher eine ganz spannende Erfahrung für mich.» Grund­sätzlich finde Federer es immer schön, wenn die Tennisfamilie weiteren Nachwuchs erhalte.

Klare Aussagen

Federer hatte sich also auch noch zu diesem Thema geäussert, das Relevanzsiegel war somit ver­liehen – wenn auch auf ziemlich skurrile Art und Weise.

Dabei hat Asarenka neben diesen Vergleichen durchaus etwas zu erzählen. Denn die zweifache Grand-Slam-Siegerin besticht in diesen Tagen von Wimbledon mit klaren und deutlichen Aussagen. Nach ihrem gestrigen Dreisatzsieg gegen Heather Watson (3:6, 6:1, 6:4) steht sie nicht nur im Achtelfinal, sondern traut sich noch einiges mehr zu: «Ich bin eine grosse Fighterin, und ich bin topfit.» Fitter denn je sogar, das bescheinigen auch die Experten.

Dabei wollte Asarenka erst im Sommer auf die Amerika-Saison hin auf die WTA-Tour zurückkehren, wollte sich Zeit lassen nach der Geburt ihres Sohnes kurz vor Weihnachten des letzten Jahres. Die Fortschritte kamen aber schneller als erwartet, und ihr Coach meinte im Juni plötzlich: Warum bestreitest du nicht schon die Rasensaison? Beim Comeback in Mallorca scheiterte die Weissrussin zwar bereits in der zweiten Runde, aber nun, da sie sich in Wimbledon in ihrer typischen Art richtig ins Turnier reingebissen hat, scheint auf einmal noch viel mehr möglich.

Sogar der Sieg? So weit mag Asarenka natürlich öffentlich nicht gehen. Aber wer ihr zuhört, der kann durchaus auf die Idee kommen, dass sie im Innern ganz anders darüber denkt. Die Probleme, die sie in ihren ersten drei Partien hatte, resultierten aus eigenen Fehlern. «Ich glaube, ich habe selber dafür gesorgt, dass Heather im ersten Satz so gut ausgesehen hat», sagte sie gestern. Und das will umgekehrt heissen: Mit der Stärke ihrer Gegnerinnen hat es wenig zu tun, wie weit es für Asarenka noch gehen kann. Dafür umso mehr mit der Form, die sie immer mehr zu finden scheint.

Kampfeslust nicht verloren

Ihre Kampfeslust auf dem Platz hat sie auf jeden Fall nicht verloren, drischt wieder mit aller Kraft – und für alle Zuschauer gut hörbar – auf die Bälle ein. Wie eine Nummer 317 der Welt spielt sie wahrlich nicht, sondern wie eine, der man ansieht, dass sie ins­gesamt 20 Titel gewonnen und bereits 51 Wochen die Weltrangliste der Frauen angeführt hat.

Obwohl Victoria Asarenka ein ganz neues Leben führt, ist sie fast schon wieder die Alte. In nahezu allen Belangen einer Tennisspielerin. Sie setzt sich dafür ein, dass die Turnierveranstalter mehr für Kinderbetreuung unternehmen. Sie beklagt sich, wenn sie der Meinung ist, dass ihre Spiele zu spontan oder zu spät angesetzt werden. Und wenn ihr eine Frage mal zu blöd ist, wenn zum Beispiel ihr Gestöhne zum Thema wird, dann winkt sie gern auch entnervt ab: «Come on, das wird doch seit Monica Seles diskutiert. Habt ihr denn noch immer nicht genug davon?» (Berner Zeitung)