Bacsinszky kämpft um Achtelfinal-Einzug

Timea Bacsinszky (WTA 20) trifft in Wimbledon in der 3. Runde auf die Polin Agnieszka Radwanska (WTA 10). Spielbeginn auf dem Center Court ist um ca. 14.15 Uhr. Die beiden bisherigen Direktbegegnungen zwischen Bacsinszky und Radwanska gingen an die Schweizerin, 2015 im Fed Cup (6:1, 6:1) und 2016 in Miami (2:6, 6:4, 6:2).

When a smile is worth a million words ... ????

Very happy to be in the 3rd Round of @Wimbledon ! ???????????????????????????? #Limitless pic.twitter.com/d3RkynmBFn — Timea Bacsinszky (@TimeaOfficial) 7. Juli 2017

(nag)