Champion Murray und Nadal-Bezwinger sind out

In Wimbledon scheitert der nächste Topfavorit. Champion Andy Murray verabschiedet sich nach einer Fünfsatz-Niederlage gegen den amerikanischen Aussenseiter Sam Querrey aus dem Turnier. Ebenfalls ausgeschieden ist der Luxemburger Gilles Muller, der dem Kroaten Marin Cilic 6:3, 6:7, 5:7, 7:5, 1:6 unterlag. Er trifft nun im Halbfinal auf Querrey. Muller hatte zuvor Rafael Nadal aus dem Turnier geworfen.

Mit einem Ass beendete der 29-jährige Kalifornier Querrey nach 2:42 Stunden die Partie auf dem Centre Court und sorgte damit für die nächste grosse Überraschung im Turnier der Männer. 3:6, 6:4, 6:7(4:7), 6:1, 6:1 lautete das Ergebnis zugunsten Querreys, der bereits im vergangenen Jahr mit Novak Djokovic den Titelverteidiger ausgeschaltet hatte.

Angeschlagener Schotte

Eineinhalb Wochen hatte sich Murray durch das Turnier gekämpft. Seine Auftritte waren meist solid, aber wenig souverän gewesen, abseits des Platzes hinkte er jeweils über die Anlage, seine Hüftverletzung war eines der grossen Themen in diesen Tagen im Südwesten Londons gewesen.

Spätestens in der Schlussphase der Partie gegen Querrey wurde offensichtlich, dass Murray gesundheitlich angeschlagen und nicht mehr in Vollbesitz seiner Kräfte ist. Querrey nutzte die Chance beim Schopf, kam zum dritten Fünfsatzsieg in Folge kam und erreichte erstmals in seiner Karriere einen Grand-Slam-Halbfinal.

In den Halbfinals am Freitag trifft Querrey auf den Kroaten Marin Cilic oder Gilles Muller. Querrey ist der erste Amerikaner unter der letzten vier an einem Major-Event seit Andy Roddick 2009 und dessen Niederlage im Wimbledon-Final gegen Roger Federer.

Nach der Niederlage Murrays ist klar, dass der Schotte an der Spitze der Weltrangliste abgelöst wird, sollte Novak Djokovic das Turnier in Wimbledon gewinnen. (fal/sda)