Der König ist wieder da, lang lebe der König

Wachablösung möglich

Stan Wawrinka und Rafael Nadal bestreiten vor Wimbledon nur ein Rasenturnier, Roger Federer steht hingegen in Stuttgart und Halle im Einsatz.



Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das gilt im Profitennis während elf Monaten im Jahr. Weil die Rasensaison 2015 von vier auf fünf Wochen ausgedehnt wurde, kommen Rafael Nadal und Stan Wawrinka immerhin in den Genuss von sieben oder acht wettkampffreien Tagen.



Sie werden danach in Londoner Queen’s Club wieder ins Geschehen eingreifen und gleich auf harte Konkurrenz treffen, sind doch mit Andy Murray und Milos Raonic zwei weitere Akteure aus den Top Ten und mit Nick Kyrgios, Grigor Dimitrow sowie Juan Martín Del Potro potenzielle Spielverderber gemeldet.



Federer spielt am Mittwoch



Viele andere vollziehen den Wechsel auf Rasen sofort. Roger Federer, der schon zahlreiche Graseinheiten hinter sich hat, bestritt gestern in Stuttgart mit Tommy Haas ein öffent­liches Training. Am Mittwoch wird er nach einer Auszeit von 73 Tagen das Comeback geben – gegen Haas oder den Fran­zosen Pierre-Hugues Herbert. Des Schweizers stärkste Gegner sind gemäss Setzliste Dimitrow, Tomas Berdych und Lucas ­Pouille. Gleichzeitig findet im holländischen s’Hertogenbosch ein Event statt, an dem unter anderem Aufsteiger Alexander Zverev sowie der ehemalige US-Open-Champion Marin Cilic teilnehmen.



Federer zählt zu jenen, die vor den Championships in Wimbledon zwei Rasenturniere bestreiten und dann eine Woche aussetzen. Er spielt nach dem Auftritt in Stuttgart in Halle, wo der Gewinner wie im Queen’s Club 500 Punkte erhält. Die Konkurrenz ist freilich stark, werden mit Dominic Thiem, Kei Nishikori und Zverev doch drei ­weitere Top-Ten-Spieler sowie etliche gefährliche Aussen­seiter im Tableau figurieren.



Der grosse Vorsprung täuscht



Murray führt die Weltrangliste immer noch mit über 2605 Zählern Vorsprung an, doch die grosse Differenz täuscht. Während der Rasensaison muss der Schotte 2500 Punkte verteidigen, Nadal, der erste Verfolger, hingegen gar und Wawrinka fast keine.



Novak Djokovic ist nur noch die Nummer 4, direkt vor Federer. Vermag Nadal Murray auf Rasen zu übertrumpfen, wird er in fünf Wochen die Spitze übernehmen. Spätestens im Herbst hat der Spanier sowieso gute Chancen, die derzeitige Nummer 1 abzulösen, hat er doch heuer mehr als dreimal so viele Zähler gesammelt wie der amtierende Wimbledon-Champion.



Sollte Nadal, was für ihn nicht ungewöhnlich ist, in der zweiten Saisonhälfte nachlassen, könnten Federer oder Wawrinka profitieren – sofern sie in den kommenden Monaten erfolgreich spielen. Der Baselbieter ist im Jahresranking trotz nur vier bestrittenen Turnieren Zweiter, wenn auch mit beträchtlichem Rückstand auf Nadal. Der Romand folgt dann schon auf Position 3.