Fast alles Kopfsache

Federers zehn Wimbledon-Finals

2003: 7:6, 6:2, 7:6 gegen Philippoussis

In seinem ersten Grand-Slam- Final dominiert Roger Federer Mark Philippoussis mit variantenreichem Tennis und schlägt den starken Aufschläger mit 21:14 Assen sogar in dessen Domäne. Als beim Matchball der Return des Australiers im Netz landet, sinkt Federer mit Tränen in den Augen in die Knie. «Es ist das schönste Turnier, das ich gewinnen kann», sagt der 21-Jährige.



2004: 4:6, 7:5, 7:6, 6:4 gegen Roddick

Das Duell gegen Andy Roddick entwickelt sich zum zähen Ringen. Der Final wird zweimal wegen Regens unterbrochen, das zweite Mal aus Federers Sicht bei 2:4 im dritten Satz. Nachdem ihm mit brillantem Offensivtennis die Wende gelungen ist, gibt Federer zu, er sei nicht sehr optimistisch in die Pause gegangen. Und er fügt an: «Der Ausgang hing von zwei, drei Punkten ab – ich hatte Glück, gingen sie an mich.»



2005: 6:2, 7:6, 6:4 gegen Roddick

Diesmal herrscht auf dem Centre-Court Einbahnverkehr. Federer verzückt auf dem Weg zum Hattrick das Publikum. «Ich griff ihn auf der Vorhand an und wurde passiert; ich attackierte ihn auf der Rückhand und wurde passiert. Selbst als ich an der Grundlinie blieb, fand er einen Weg, mich zu passieren», sagt Roddick.



2006: 6:0, 7:6, 6:7, 6:3 gegen Nadal

Im ersten Satz zeigt Federer, der den Court in einem cremefarbenen Veston betreten hat, Rafael Nadal auf, wer der Rasenkönig ist. Danach entwickelt sich ein ausgeglichenes Duell, das Federer, der zuvor gegen Nadal fünfmal in Folge verloren hat, verdient für sich entscheidet. «Nun habe ich das Gefühl, dass ich Nadal auf Rasen und Hartplatz schlagen sollte», bilanziert Federer.



2007: 7:6, 4:6, 7:6, 2:6, 6:2 gegen Nadal

Nadal fordert dem Baselbieter während 3 Stunden und 45 Minuten alles ab. Dieser setzt sich durch, weil er die Tiebreaks gewinnt und im 5. Satz seine Chancen nutzt. Unter den Augen Björn Borgs zieht Federer mit dem fünften Triumph in Serie mit dem Schweden gleich. «Nadal kam mir diesmal so nahe, dass er den Titel auch verdient hätte. Und er wird nicht schlechter», sagt Federer – und erweist sich als Prophet.



2008: 4:6, 4:6, 7:6, 7:6, 7:9 gegen Nadal

Der dritte Wimbledon-Final ­Federer vs. Nadal gilt als bester Tennismatch der Geschichte. Nach zwei Regenunterbrechungen wird der epische Kampf in der Dämmerung entschieden, zugunsten des Mallorquiners. Anders als im Vorjahr nutzt Nadal seine Chancen besser als Federer, der 12 seiner 13 Breakbälle vergibt. «Es ist bei weitem meine schlimmste Niederlage», erzählt Federer mit feuchten Augen.



2009: 5:7, 7:6, 7:6, 3:6, 16:14 gegen Roddick

Roddick ist diesmal ebenbürtig, mindestens. Doch Federer macht die Big Points; im Tiebreak des zweiten Satzes verwandelt er ein 2:6 in ein 8:6. Dem Schweizer, der 50 Asse schlägt, gelingt nur ein einziges Break, im 77. und letzten Game. Mit seinem 15. Grand-Slam-Titel löst Federer Pete Sampras als Rekordhalter ab. «Sorry, Pete, ich versuchte alles, um ihn aufzuhalten», sagt Roddick an der Siegerehrung.



2012: 4:6, 7:5, 6:3, 6:4 gegen Murray

Bei 1:1 im dritten Satz wird das Dach geschlossen, erstmals in einem Wimbledon-Final. Ohne die äusseren Einflüsse kann Federer noch einen Gang höherschalten und Andy Murray dominieren. Das Publikum hofft vergeblich auf den ersten britischen Männer-Champion seit 1936. «Roger ist nicht mehr so konstant wie früher. Aber wenn er sein bestes Tennis spielt, ist er immer noch der Beste», urteilt Ex-Profi Tim Henman.



2014: 7:6, 4:6, 6:7, 7:5, 4:6 gegen Djokovic

Es ist ein Duell von höchster Qualität. Federer, der über 100-mal ans Netz vorstösst, zeigt gegen den überragenden Novak Djokovic, dass er nicht nur ein Künstler, sondern auch ein aussergewöhnlicher Kämpfer ist. Im vierten Satz holt er ein 2:5 auf und wehrt einen Matchball ab. Es nützt letztlich alles nichts. «Es war der beste Grand-Slam-Final, an dem ich bisher beteiligt gewesen bin», erzählt der Serbe am Ende.



2015: 6:7, 7:6, 4:6, 3:6 gegen Djokovic

Der Schweizer vermag das phänomenale Tennis aus dem Halb­final gegen Murray nicht ganz zu reproduzieren. Er verliert auf ärgerliche Weise den ersten Satz, und das ist, obwohl er den zweiten entgegen dem Spielverlauf gewinnt, vorentscheidend. Djokovic ist in Hochform und daher das entscheidende Quäntchen besser. «Ich verlasse Wimbledon mit leeren Händen. Glücklicherweise habe ich in der Vergangenheit hier gewonnen», sagt Federer gefasst. ar